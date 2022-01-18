Boğaziçi eylemleri için asılan ‘Özgür ve Özerk Üniversite’ afişleri söküldü

Boğaziçi Üniversite bileşenlerinin hazırladığı ve üniversite yakınlarındaki billboardlara asılan ‘‘özgür ve özerk üniversite’’ mücadelesini konu alan afişler akşam saatlerinde söküldü.

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Boğaziçi Üniversitesi'nin yakınlarındaki billboardlara dün sabah saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi öğrenci, hoca ve mezunlarının bir yılı aşkın sürdürdükleri ‘özgür ve özerk üniversite' mücadelesini konu alan ‘özgür ve özerk üniversite ideallerimizden vazgeçmiyoruz‘, ‘özgür, özerk ve demokratik üniversite için Boğaziçi bir yıldır direniyor' yazılı afişler asıldı.

Boğaziçi İçin Mezunlar Girişimi (BUİM) tarafından 23 Ocak’a kadar kiralandığı bildirilen billboardlara asılan afişler, dün akşam saatlerinde kendilerini “görevli” olarak tanıtan kişilerce yırtıldı.

“ÖZGÜR VE ÖZERK ÜNİVERSİTE HAKKIMIZIN GASPI ‘AFİŞE' EDİLMİŞ OLDU”

Yaşanan olayın ardından Boğaziçi İçin Mezunlar Girişimi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkilerini şu sözlerle dile getirdi: “Boğaziçi bileşenlerince tasarlanan ‘Özgür ve Özerk Üniversite’ talebimizi tekrarlayan afişler bir gece yarısı billboardlardan söküldü! Anayasanın 130. Maddesinde yer alan özgür ve özerk üniversite hakkımızın gaspı böylece tekrar ‘afişe’ edilmiş oldu!”

“BİLBOARDLARI BİLE HAZMEDEMEDİNİZ”

Boğaziçi Üniversitesi Müdahil Mezunlar isimli sosyal medya hesabından ise şu ifadeler kullanıldı: “Gece yarısı duyduk ki kaliteli kamu eğitimi için asılan “Özgür ve Özerk Üniversite” afişleri savcılık kararı ile kaldırılmış.Kamu güvenliği aleyhine nasıl bir suç unsuru olabilir?Hukukun neresine dayanabilir? Bilboardları bile hazmedemediniz. Tekrar yazalım; Özgür, özerk ve demokratik üniversite için Boğaziçi bir yıldır direniyor. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz!”