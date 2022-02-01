Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri nöbetlerini sürdürüyor
Rektör atamasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, nöbetlerinin 394'üncü gününde bir kez daha cübbelerini giyerek rektörlük binasına sırtlarını döndü.
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektör Melih Bulu'nun atanmasıyla başlattıkları ve istifasının ardından Naci İnci’nin rektörlüğe atanmasıyla devam ettirdikleri protesto nöbetlerinin 394’üncüsünü gerçekleştirdi.
Cübbelerini giyerek kampüs içerisindeki rektörlük binasına bir kez daha sırtlarını dönen akademisyenler, “Kabul etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz” yazılı dövizler taşıdı.