Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 10 sözleşmeli personel alacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Boğaziçi Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın ek 2'inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca İstihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, 10 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete 'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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