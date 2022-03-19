Boğaziçi Üniversitesi’nde araştırma merkezleri boşaltıldı, akademisyenler tepki gösterdi

Boğaziçi Üniversitesi'nde araştırma merkezlerinin gece saatlerinde boşaltıldığı öğrenildi. Kendilerine sorulmadan kişisel eşya ve evrakların taşınmasına tepki gösteren akademisyen Mine Göl Güven “Dün gece saat 11'de iki merkezimiz; bilgimiz, iznimiz, gözetimimiz olmadan, tüm özel eşyalarımız, kitaplarımız, tezlerimiz, önemli/gizli evraklarımız hoyratça ve vandallıkla başka bir ofise atılmış" dedi.

Sözcü İstanbul

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Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Mine Göl Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üniversite içinde bulunan Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde öğretim üyelerine ait tüm eşyaların taşınıp bir ofise konulduğunu duyurdu.

“İZNİMİZ OLMADAN BAŞKA BİR OFİSE ATILMIŞ”

Çok sayıda kitabın küçük bir odaya sığdırıldığı görüntüleri paylaşan Güven, “Dün gece saat 11’de iki merkezimiz; bilgimiz, iznimiz, gözetimimiz olmadan, tüm özel eşyalarımız, kitaplarımız, tezlerimiz, önemli/gizli evraklarımız hoyratça ve vandallıkla başka bir ofise atılmış! Kamuoyunun vicdanına sunulur” dedi.

Akademisyenlerin rektörü protesto nöbetine katıldığını da belirten Güven, açıklamalarının devamında “Sabah Barış Eğitimi Merkezi ofisinin boşaltıldığı haberiyle uyandım. Gittim uğradığımız şiddete gözlerimle şahit oldum. 12’de gururlu nöbetimi tuttum. 14’te İBB Yuvamız İstanbul toplantısını yaptık, 15’te tez öğrencimle Chomsky yaratıcılık, kontrol ve itaat kavramlarını tartıştık” ifadelerini kullandı.

“GECE YARISI OFİSLERE GİRİP BOŞALTIYORLAR”

Yaşanan olaya Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tepki gösterdi. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Çınar, “Boğaziçi Üniversitesi ‘idaresi’ gece yarısı Araştırma Merkezlerinin ofislerine girip, o ofisleri boşaltıyor! Gelinen aşama bu! İnanabiliyor musunuz?” ifadelerini paylaştı.

Boğaziçili akademisyenler, cuma günü öğle saatlerinde rektörü protesto nöbetlerinin 300'üncüsünü yoğun kar altında gerçekleştirmişti.

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