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Boğaziçili akademisyenler eylemlerine devam ediyor

Yaklaşık bir yıldır rektör atamasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, yeni yılda da protesto nöbetlerini sürdürdü.

Yayınlanma: 18:14 - 03 Ocak 2022 Güncellenme:
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Rektör atamasına karşı protestolarını bir yıldır sürdüren Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, protesto nöbetlerinin 246'ncısını gerçekleştirdi.

Akademisyenler bir kez daha cübbelerini giyerek rektörlük binasına sırtlarını döndü. Eylemde “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” yazılı ve işlerine son verilen akademisyenlerin resimlerinin bulunduğu dövizler yer aldı.

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Boğaziçi Üniversitesi protesto rektör