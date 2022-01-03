Boğaziçili akademisyenler eylemlerine devam ediyor

Yaklaşık bir yıldır rektör atamasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, yeni yılda da protesto nöbetlerini sürdürdü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rektör atamasına karşı protestolarını bir yıldır sürdüren Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, protesto nöbetlerinin 246'ncısını gerçekleştirdi.

Akademisyenler bir kez daha cübbelerini giyerek rektörlük binasına sırtlarını döndü. Eylemde “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” yazılı ve işlerine son verilen akademisyenlerin resimlerinin bulunduğu dövizler yer aldı.

İlginizi Çekebilir Tutuklu arkadaşlarını ziyaret etmek isteyen Boğaziçili öğrencileri Jandarma durdurdu