Boğaziçili akademisyenler kar üstünde eylemlerini sürdürüyor

Rektör atamasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, soğuk havaya rağmen kar üstünde bir kez daha cübbelerini giyerek rektörlük binasına sırtlarını döndü.

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Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 Ocak 2021’de Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulu’nun görevden alınarak yerine Prof. Dr. Naci İnci’nin getirilmesiyle devam ediyor.

Rektör atamasına karşı protestolarını bir yılı aşkındır sürdüren Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, protesto nöbetlerinin 386’ncısını gerçekleştirdi. Akademisyenler bir kez daha cübbelerini giyerek kar üstünde rektörlük binasına sırtlarını döndü.

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