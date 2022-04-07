Boğaziçili akademisyenler TBMM’yi ziyaret etti

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, üniversitelerine 2 Ocak 2021 tarihinde kurum dışından bir rektör atanması ile başlayan süreci TBMM'ye taşıdı. Akademisyenler, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) kaldırılması konusunda uzlaştıklarını açıklayan altı muhalefet partisi, HDP ve TİP temsilcileri ile görüştü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, eski rektör yardımcıları Prof. Dr. Şevket Pamuk, Prof. Dr. Lale Akarun, Senato üyesi ve eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Mumcu, Üniversite Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, Prof. Dr. Taner Bilgiç, ve Senato üyesi Prof. Dr. Çiğdem Kafescioğlu'ndan oluşan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerini temsil eden bir heyet, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde TBMM'yi ziyaret etti.

Hem üniversitelerine verilen kamu zararına dikkat çekmek, hem de yükseköğretim alanındaki yaygın krize çare olacak yeni bir yükseköğretim vizyonu konusundaki fikir ve önerilerini paylaşmak üzere TBMM'yi ziyaret ettiklerini belirten akademisyenler, 5 Nisan tarihinde DP, TİP, HDP ve CHP'yi, 6 Nisan tarihinde DEVA Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi'ni ziyaret etti, parti genel başkanları ve eğitim politikalarından sorumlu milletvekilleri ile görüştü.

Heyet daha önce de Gelecek Partisi'ni ziyaret etmiş ve genel başkan Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü.

ZİYARETLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA

TBMM ziyaretlerinin ardından bir açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri; Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu, Pelvin Buldan, Mithat Sancar, Meral Akşener ve Erkan Baş'a yaşanılan krizin Boğaziçi Üniversitesi'ne özgü olmadığını, Türkiye'de halen tüm yükseköğretim kurumlarını ve öğrencileri ilgilendiren ağır bir kriz yaşandığını anlattıklarını ifade etti.

“HUKUKSUZ VE GEÇERSİZ”

Parti genel başkanlarına ve temsilcilerine, hukuksuz tüm uygulamalara karşı Danıştay ve idari mahkemeler nezdinde itirazda bulunduklarını, Türkiye Barolar Birliği'nin de Hukuk Fakültesine karşı açtıkları davaya müdahil olduğunu, atama ve yükseltme kriterleri hiçe sayılarak tepeden inme kararlarla yapılan atamaların da hukuksuz ve geçersiz olduğunu bir kez daha hatırlattıklarını söylediler.

“RANT FIRSATI OLARAK GÖREN ANLAYIŞTAN VAZGEÇİLMELİ”

Boğaziçi Üniversitesi'nde üst düzey yönetimde yer almış akademisyenlerden oluşan heyet, üniversite kampüslerini bir inşaat rant fırsatı olarak gören anlayıştan vazgeçilmesi gerektiğini, Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesindeki doğal ve tarihi yapının korunması için gösterdikleri çabayı da siyasilerle paylaştıklarını belirttiler ve Boğaziçi Üniversitesi'nde yükseköğretim alanının yeniden yapılandırılması alanında sürdürdükleri çalışmalar hakkında siyasileri bilgilendirdiklerini aktardılar.

YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMA GRUBU TALEBİ

Heyet, ülkenin olumlu yönde değişimine talip olan tüm siyasi partilerden üniversiteler ve diğer paydaşlarla birlikte çalışacak ortak bir yükseköğretim çalışma grubu oluşturmalarını da talep etti.

İlginizi Çekebilir Boğaziçili akademisyenler nöbete devam ediyor