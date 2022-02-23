Bozcaada feribot seferlerine ‘fırtına’ engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yarın için planlanan bazı feribot seferleri, iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizinde beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bozcaada’dan saat 07.00 ve Geyikli’den saat 08.00’deki seferler yapılacak. Bozcaada’dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli’den ise saat 11.00, 15.00 ve 19.00daki seferler yapılmayacak. (DHA)

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