‘Bu hafta sonu orman yangını riskimiz yüksek’

Şiddetli lodosun bu hafta sonu etkisini sürdüreceği duyuruldu. Orman Genel Müdürlüğü, "Şiddetli lodos, düşük nem, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta sonu orman yangını riskimiz yüksek” uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bu hafta sonu için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yurdun batı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

ORMAN YANGINI RİSKİ

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ise, “Şiddetli lodos, düşük nem, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta sonu orman yangını riskimiz yüksek” uyarısında bulundu.

Muğla'nın Milas, Çanakkale'nin Bayramiç ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinde bugün orman yangınları yaşandığı belirtilirken, Milas yangınının kontrol altına alındığı açıklandı.

Özellikle Türkiye'nin batı bölgelerinde 31 Mart 2022 tarihinden itibaren etkili olan şiddetli lodosun hafta sonu da etkisini artırarak devam etmesinin beklendiğini duyuran Orman Genel Müdürlüğü, “Lodosa bağlı düşük nem ve yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırmaktadır” açıklamasında bulundu.

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