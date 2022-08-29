Bu iddialar araştırılmalı

Eski istihbaratçı Hanefi Avcı, SÖZCÜ’ye anlattı. Avcı, toplumdaki, ‘Peker’in iddialarının üzerine gidilmiyor’ algısına dikkat çekti.

Saygı ÖZTÜRK

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Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Emniyet'in, yargıyı denetim altın almak istediğini ve bunun “Çok büyük bir tehlike olduğunu” belirtti. Geçmişte FETÖ'nün, emniyeti, istihbaratı, yargıyı ele geçirmeye çalıştığını hatırlatan Avcı, şimdi de İçişleri Bakanlığı'nın, yargı üzerinde denetim kurmaya kalktığını, bunu Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektupta dile getirdiğini ifade etti.

Sedat Peker'in gündeme getirdiği konularla ilgili soruya, “Bazılarını belgelerle açıkladı. Bu olayları araştırmaya ihtiyaç var” yanıtını veren Avcı, “Belki abartıyorum ama şu anda İçişleri Bakanlığı'nı denetleyin, hukuksuzlar varsa görün, tedbir alın. Yoksa geç kalınabilir. Devlet kendi bürokrasisini mutlaka denetlemek mecburiyetinde. Denetlemezseniz, güç mutlaka sapacak ve yanlışa gidecektir” diye konuştu.

Sedat Peker'in iddiaları arasında ilk kez duyulan olayların da olduğuna dikkat çeken Avcı, şöyle devam etti: “Bu iddiaları kim söylüyorsa söylesin üzerine gidilmeli. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış bir devlet kurumu tarafından ortaya çıkarılmalı. Araştırılmadığı müddetçe kamuoyunda doğru imajı yaratır, kasti araştırılmadığı düşünülür.

EN BÜYÜK KÖTÜLÜK

Bu iddiaların araştırılmaması en büyük kötülük odur. İddia sahibi Sedat Peker bu olayların bazısında görev almış. Kendi suçunu da açık ve net olarak söylüyor. Bu iddialar için sadece savcı değil, devletin resmi müfettişleri devreye girmeli. Çünkü bir bölümü idareyi ilgilendiriyor. Bu konularda ciddi aktif bir araştırma olduğu konusunda bize yansıyan bir şey yok. O zaman diyoruz ki ‘iddialar ciddi soruşturulmuyor.' Aslında en büyük zararı bu soruşturmayı yapmayan yönetimin kendisinin göreceği kanaatindeyim. En büyük kötülüğü kendilerine yaptıklarını zaman içinde göreceklerine inanıyorum.”

Bakan'dan şikayetçi oldu

Hanefi Avcı, defalarca meslekten ihraç edildi. Hakkındaki bütün suçlamalardan beraat etti, yaş haddinden emekliye ayrıldı. Emniyet'in bazı uygulamalarını eleştirdiği için bakanın talimatıyla rütbesi, silahı, kimliği alındı, polis evlerine, tesislerine girişi yasaklandı. O da, geçen hafta İçişleri Bakanı ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş hakkında C. Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanına açık mektup yazdı…