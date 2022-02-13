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Buğra Kavuncu corona testinin pozitif çıktığını duyurdu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kavuncu, “Sağlık durumum iyi, yalnızca bir süre sahada olamayacağım” açıklamasında bulundu.

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Buğra Kavuncu corona testinin pozitif çıktığını duyurdu

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, son yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade etti.

KAVUNCU'DAN AŞI UYARISI

Sağlık durumunun iyi olduğunu, bir süre sahada olamayacağını belirten Kavuncu, “Bu arada aşılarınızı da lütfen ihmal etmeyin” uyarısında da bulundu.

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