Buğra Kavuncu corona testinin pozitif çıktığını duyurdu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kavuncu, “Sağlık durumum iyi, yalnızca bir süre sahada olamayacağım” açıklamasında bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, son yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade etti.
KAVUNCU'DAN AŞI UYARISI
Sağlık durumunun iyi olduğunu, bir süre sahada olamayacağını belirten Kavuncu, “Bu arada aşılarınızı da lütfen ihmal etmeyin” uyarısında da bulundu.