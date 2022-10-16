Bugün Dünya Gıda Günü: 47 milyon vatandaşımız aç

Tüketicilerin yarıdan fazlası açlık sınırın altında yaşıyor, yeterli ve dengeli beslenemiyor. Çocuklar okula aç gidiyor, aç yatıyor. Tüketici Hakları Derneği, Türkiye'de 47 milyon 685 bin kişinin açlık sınırının altında yaşadığını açıkladı.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tüketici Hakları Derneği (THD) 16 Ekim Dünya Gıda Günü için yayımladığı açıklamada, tüketicilerin yarıdan fazlasının açlık sınırın altında yeterli ve dengeli beslenemeden hayatını sürdürmeye çalıştığını bildirdi. Çocukların okula aç gittiğini, yatağa aç girdiğini belirten THD, devlet okullarında öğrencilere sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilmesini önerdi.

THD Başkanı Turhan Çakar'ın yaptığı açıklamada, 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde Türkiye'de tüketicilerin yüzde 56,1'inin yani 47 milyon 685 bin kişinin açlık sınırının altında yaşadığını bildirdi. Tüketicilerin evrensel haklarından olan Temel Gereksinimlerinin Karşılanması Hakkı kapsamında yeterli gıdaya erişim hakları olduğuna dikkat çeken Çakar, “Ancak, ülkemizde tüketicilerin yeterli gıdaya erişim hakkı ayaklar altına alınmıştır” dedi.

OKUL BAŞARISINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Çakar, nüfusun önemli bir bölümünün yeterli ve dengeli beslenemediğini, bu insanlarda yeterli beslenememe sonucu C vitamini eksikliğine bağlı skorbüt, A vitamini eksikliğine bağlı gece körlüğü, guatr, diş çürükleri, kemik erimesi, anemi (kansızlık) kemik yumuşaması gibi sorunların görüldüğünü bildirdi. Beslenemeyen çocuklarda da gelişim bozukluğu, raşitizm, anemi, guatr, diş çürümesi gibi hastalıklar gözlendiğini belirten Çakar, bunun okul başarısını olumsuz etkilediğini söyledi.

Tüketicilerin yeterli gıdaya erişiminin sağlanabilmesi için gıda üretimi ve fiyat politikalarında acil önlemler alınmasını, alım gücünün arttırılmasını isteyen Çakar, “Yeterli gıdaya erişemeyen açlık sınırının altında geliri olan aileler ile hiç geliri olmayan ailelerin yeterli gıdaya erişimi için devlet tarafından acilen gerekli önlemler alınmalıdır” dedi.

İlginizi Çekebilir AKP'li Elitaş 'fiyatlar normalleşiyor' dedi vatandaş isyan etti: Kör değiliz