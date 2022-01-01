Bugün eczaneler açık mı? 1 Ocak’ta PTT ve kargolar çalışıyor mu?

1 Ocak tarihinin resmi tatil olmasından dolayı bugün birçok resmi kurum kapalı olacak. İşlerini halletmek isteyen vatandaşlar 1 Ocak günü eczaneler, kargolar ve PTT çalışıyor mu merak ediyor. Eczaneler bugün nöbetçi eczane usulü hizmet veriyorlar. 2022 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak'ta PTT kapalı olacak. Kargo firmaları özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor ancak kargo şirketlerinin büyük bölümü bugün dağıtım yapmayacak.

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Vatandaşlar yeni yılın ilk günü heyecanını yaşarken bir yandan da gündelik işlerini tamamlamak istiyor. Bugün hangi kurumların açık, hangilerinin kapalı olduğu merak konusu oldu. Peki eczaneler, PTT ve kargolar açık mı?

ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?

Eczaneler Pazar günleri ve resmi tatillerde nöbetçi eczane usulü hizmet veriyorlar. Bu nedenle 1 Ocak Cumartesi günü sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Büyük PTT şubelerinin kapalı olması bekleniyor. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir.