Bunlar bizi bitirdi sıfıra vurduk, çaresIzIz

İstanbul Kağıthane’deki Gültepe pazarına gelen vatandaşlar SÖZCÜ’ye dert yandı ve: “Kar yağışı olmasa da fiyatlar her gün artıyor. Bir şey alamadan eve dönüyoruz” dedi.

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■ Batuhan SERİM / Sinan TUNÇ/İSTANBUL

ZİRVE yapan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar artık pazara bile çıkamaz duruma geldi. Çünkü fiyatlar dur-durak bilmeden artıyor. Bu durumun üstüne bir de kar yağışı eklenince fiyatlar daha da katlandı. İstanbul Kağıthane'de Gültepe pazarına alışverişe gelen vatandaşlar fiyatlar konusunda SÖZCÜ'ye dert yandı.

HALE GİDEMEDİLER

Kuzey Marmara Otoyolu ile Bolu Dağı geçişlerinde yaşanan trafik tıkanıklıkları sonucu İstanbul'da hale gelen araç sayısı da azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinden edinilen bilgiye göre; günde bin 400 civarında araç girişi olan Bayrampaşa Hali'ne 25 Ocak'ta sadece 131 araç, günde 500 civarında araç girişi olan Ataşehir haline de aynı gün 136 araç girdi. Fiyatlar ortalama 3 lira daha arttı.

1 KİLO BİBER 28 TL

Tezgahlarda pahalılığıyla dikkat çeken başlıca sebze-meyveler ise şunlardı: Çarliston biberin kilosu 26 TL, patlıcanın kilosu 30 TL, kabağın kilosu 20 TL, kıl biberin kilosu 28 TL, Çengelköy salatalığının kilosu 22 TL, domatesin kilosu 12 TL, kırmızı kapya biberin kilosu 18 TL, patatesin kilosu 5 TL, karnabaharın kilosu 8 TL, pırasanın kilosu 7 TL, ıspanağın kilosu 8 TL, havucun kilosu 6 TL, portakalın kilosu 6 TL, ayvanın kilosu 5 TL, mandalinanın kilosu 5 TL, kırmızı elmanın kilosu da 6.5 TL.

Ekonomik darboğazla mücadele eden vatandaşlar fiyatlara tepkili

4 TL olan havuç 6 TL'ye yükseldi

KAR yağışı fiyatları oldukça etkiledi. Ispanak kar yağmadan önce 5-6 liraydı, şimdi 8-10 lira. Pırasa 4-5 liraydı, şimdi 7 lira. Havuç 4 liraydı, 6 oldu. Karnabahar 5 liraydı, şu anda 8 lira. Yani kar yağışının etkisi çok. Hale mal gelmiyor. Bu yeşillik ürünlerinin hepsi soğuktan etkileniyor. Fiyatların yükselmesi de ondan dolayı. Vatandaş fiyatlara bakıp gidiyor. Alamayan çok.

Her şey var ama alacak para yok

Diyorlar ki; ‘aradığınız her şey var.' Aradığımız her şey var da, alabiliyor muyuz? Paranın adını unuttuk.

Zam verildi ama her şeye zam geldi

Çaresiziz. Eşim emekli; emekliye zam verdi ama ürünlere de zam geldi. Bizi bitirdiler. Sıfıra vurduk.

Sayıyla alıyoruz o da çocuklara

Artık 3-5 tane alıyoruz. Öyle kilo hesabı artık yok. O da çocuklar vitamin alsın diye mecburiyetten.

Bu hafta geçen haftadan pahalı

Kar yağışı etiketlere fazlasıyla yansımış. Fakat pazar zaten her hafta bir diğerinden daha pahalı oluyor.

Anlata anlata bitirilmez!

Fiyatlara bak ne diyeyim. Nasıl anlatsam! Anlata anlata bitiremem! Eskiden 100 lira ile pazar yapardık.

Gücümüz artık yetmiyor

Fiyatlar çok yüksek. Gücümüz yetmiyor. Çoğumuz elimiz boş eve dönüyoruz. Herkes çok zor durumda.