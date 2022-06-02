Bunu da gördük! Yabancı uyruklu sahte polisler 13 turisti soydu

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak 13 turistin para ve cep telefonlarını gasp eden yabancı uyruklu iki şüpheli yakalandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul’un farklı ilçelerinde meydana gelen özellikle turistlerin hedef alındığı gasp ve yankesicilik olayları üzerine soruşturma açıldı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıttıkları, pasaport sormak için durdukları turistlerin para ve cep telefonlarını çaldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin bir olayda yürürken otomobille yanına yaklaştıkları turisti sözde kontrol ederken güvenlik kamerasına yakalandığı belirlendi.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞLAR

Polis yaptığı soruşturmanın ardından olayın şüphelileri olan Arefhosseın G. (51) ile Kıumars D.’yi (46) gözaltına aldı. Şüphelilerin daha önce de defalarca polis tarafından gözaltına alındıkları belirlendi.

Şüphelilerin Başakşehir’de altı, Bağcılar’da beş, Güngören’de iki ve Küçükçekmece’de bir olmak üzere 13 ayrı yağma ve yankesicilik olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. (DHA)

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