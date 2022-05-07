‘Bütün röntgeni Suriyeliler mi çekiyor?’ diyen Soylu’ya istifa çağrısı

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sokaklarda kadınları gizlice çeken sığınmacılarla ilgili tartışmalı ifadeler kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu sert bir dille eleştirdi. Antmen, “Soylu derhal istifa etmeli” dedi.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TGRT Haber’de katıldığı canlı yayında sokaklarda kadınları gizlice çeken sığınmacıların taciz videolarıyla ilgili kamuoyunda tartışma yaratan ifadeler kullanmasına sert yanıt verdi.

GÖRÜNTÜLERİ YAN YANA KOYDU, İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI

CHP'li Antmen, Bakan Süleyman Soylu'nun canlı yayında, videoları çekenlerle ilgili olarak “Afedersiniz bütün röntgeni Suriyeliler çekiyor. Ya şimdi ben selfie çekiliyorum. Kötü niyetli olsanız, selfie çekildiğim zaman arkamda bir kadın olsa, selfie’yi yayınlasa… ‘Ya bak bu kadını röntgenliyor.’ Ya böyle bir ahlaksızlık var mı ya?” ifadelerini kullandığı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Antmen, hazırladığı videoda Soylu'nun açıklamalarıyla, kadınları taciz eden bazı sığınmacı görüntülerini yan yana getirdi ve Süleyman Soylu'yu istifaya davet etti.

“KENDİ VATANDAŞINA SAPIK MUAMELESİ YAPAN BİR ADAM”

Antmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu selfie çeken sığınmacıların masum olduğunu, kadınları çekmediğini söyledi. Gerçekten öyle mi, oynat bakalım. Dikkatlerden kaçmasın; Süleyman Soylu, bu selfie sapıklığı meselesinde ‘Türk halkı çok daha suçlu' dedi. Bu sapıkları koruyup, kendi vatandaşına ‘sapık' muamelesi yapan adam 1 dakika bile İçişleri Bakanlığı koltuğunda durmamalıdır. Soylu derhal istifa etmeli ve halkımızdan özür dilemelidir.”

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