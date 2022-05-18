Abone Ol

Büyükerşen, coronaya yakalandığını duyurdu

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen coronaya yakalandı. Salgına yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Başkan Büyükerşen, sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Büyükerşen, coronaya yakalandığını duyurdu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in yaptırdığı corona virüs test sonucu pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla salgına yakalandığını duyurdu. Büyükerşen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli hemşehrilerim, kontrol amaçlı düzenli olarak yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. En kısa sürede yine aranızda olmak dileğiyle…”

Corona virüsünde son durum: Yeni vaka sayısı arttı İlginizi Çekebilir Corona virüsünde son durum: Yeni vaka sayısı arttı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
CHP Corona Covid-19 Eskişehir Sağlık Sağlık Bakanlığı sosyal medya Yılmaz Büyükerşen