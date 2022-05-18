Büyükerşen, coronaya yakalandığını duyurdu

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen coronaya yakalandı. Salgına yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Başkan Büyükerşen, sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in yaptırdığı corona virüs test sonucu pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla salgına yakalandığını duyurdu. Büyükerşen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli hemşehrilerim, kontrol amaçlı düzenli olarak yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. En kısa sürede yine aranızda olmak dileğiyle…”

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