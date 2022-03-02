Büyükerşen’den zeytinlik tepkisi: Vatana ihanet!

Enerji Bakanlığı'nın, maden yönetmeliğine ek bir madde koyarak, zeytinliklerin maden sahalarına çevrilmesinin önünü açmasına CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen sosyal medyadan tepki gösterdi. Büyükerşen, kararı vatana ihanet olarak değerlendirdi.

Kemal ATLAN

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Resmi Gazete’ de yayımlanan yönetmelik ile zeytin alanlarının maden sahası haline getirebilecek karara tepkiler yağarken bir tepki de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’den geldi. Başkan Büyükerşen, kararı yargıya taşıyacaklarını söyledi.

KARAR TEPKİYLE KARŞILANDI

Tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlarda ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerine izin verilebilecek olmasının yolunu açan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın maden yönetmeliğine eklediği yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması tepkiyle karşılandı.

Tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlarda ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerine izin verilebilecek olmasına tepki yağıyor. Enerji Bakanlığı yönetmeliğine ek bir madde koyarak, zeytinliklerin maden sahalarına çevrilmesinin önünün açılmış olmasına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Büyükerşen paylaşımında, “Zeytinlik alanlarını madenciliğe açan bu yönetmeliği kabul etmiyoruz! Doğaya, insanlığa ve hatta vatana ihanet kabul edilebilecek bu karardan dönülmesi için de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak yürütmeyi durdurma davası açacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarım” ifadelerine yer verdi.

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