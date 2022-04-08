Büyükşehir belediyesinde şantaj skandalı: Elimde kaydın var, para gönder

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcılığı yapan Ercan Bircan ile belediye çalışanı Ramazan Ekmedi, bir daire başkanını şantaj ve tehditle istifaya zorladıkları gerekçesiyle tutuklandı. Bilgisayar korsanı olduğu tespit edilen Ekmedi'nin şantaj yöntemi ve savunmasının detaylarına SÖZCÜ ulaştı.

Özgür CEBE

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Kayyumla yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Ercan Bircan, bir süredir belediyede husumet yaşadığı Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen’in istifa edip kentten ayrılması için eski AKP Gençlik Kolları Başkanı ve belediye personeli Ramazan Ekmedi’ye şantaj yaparak tehditte bulunması için para teklifinde bulundu.

“ELİMDE GÖRÜNTÜLERİN VAR”

Bilişim sistemi ve verileri bozma konusunda eğitimli olan ve bilgisayar korsanlığı yaptığı tespit edilen Ekmedi, Mehmet Kesen'i telefonla arayıp, “Elimde görüntülerin var. Vereceğim hesaba para aktarmazsan, bu görüntüleri internette izlersin” diyerek şantaj yaptı.

PARA TALEBİNDE BULUNDU

Bunu üzerine Kesen, Ekmedi'nin verdiği IBAN’a 3 bin lira para gönderdi. Ekmedi bir süre sonra tekrar arayıp ikinci kez para talebinde bulundu. Mehmet Kesen bu durumun sürekli bir hal alacağını düşünerek çareyi polise başvurmakta buldu. Polis ekipleri, Kesen'i arayan ve mesaj gönderen telefonun numarasının izini sürerek Ramazan Ekmedi yakalandı.

Bunun üzerine Kesen, Ekmedi'nin verdiği IBAN’a 3 bin lira para gönderdi. Ekmedi bir süre sonra tekrar arayıp ikinci kez para talebinde bulundu. Mehmet Kesen bu durumun sürekli bir hal alacağını düşünerek çareyi polise başvurmakta buldu. Polis ekipleri, Kesen'i arayan ve mesaj gönderen telefonun numarasının izini sürerek Ramazan Ekmedi yakalandı.

“GENÇ KIZLARIN KANINA GİRİYOR”

Bilgisayar korsanlığı ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan Ramazan Ekmedi, Emniyet’teki sorgusunda şunları söyledi:

– Ben belediyede çalışıyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan yanıma gelerek, Mehmet Kesen'i arayıp “Elimde video görüntülerin var” diye şantajda bulunmamı istedi. Niye böyle bir şey yapmam gerektiğini sorduğumda ise “Bu adam başka memleketten buraya daire başkanı olarak gelmiş. Eşinden ayrıldığını söyleyip genç kızların kanına giriyor, tuzağa düşürüp birlikte oluyor” dedi.

“BANA KOMPLO KURULDU”

– Kabul edip Mehmet Kesen'i aradım. Para istemediğim halde hesabıma para gönderdi. Ben AKP Gençlik Kolları’nda da bir dönem başkanlık yaptığım için hepsini oradan tanırım. Hatta bu kişilerle WhatsApp üzerinden de görüşmelerim oldu. Ben sadece siyasi partilerin baskısıyla buradayım. Bana komplo kuruldu. 2021 yılında partiden istifa ettim, istifa ettiğimden dolayı bana bu tuzağı kurdular.

– Bana parti yönetimine girip de sonradan istifa etmenin sonunun ölüm olacağını söylediler. İstifa edersem beni bitireceklerini söylediler. Bu nedenle beni kullandılar ve komplo kurdular. Evimde ele geçen dört adet tuşlu telefona da polisler incelenmek üzere el koydu. Ben suçsuzum, Ercan Bircan'ın dediğini yaptım.

SELAM BEN KONS, 500 TL…

Ramazan Ekmedi’nin AKP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın ile Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya’yı da farklı tarihlerde arayarak şantaj yaptığı belirlenirken; bazı kişilerin telefonlarına eskort kadın gibi mesajlar yolladığını da itiraf etti. Ekmedi'nin bazı kamu görevlilerinin telefonlarına “Selam ben kons 500 TL karşılığı birlikte olabiliriz” şeklinde mesajlar gönderip, gelen cevaba göre kişilere tuzak kurduğu belirlendi.

“PARAYI HAYIR İŞLERİNE HARCAYACAĞIM”

Sorgusu tamamlanan Ramazan Ekmedi'nin, Mehmet Kesen’i telefonla arayarak, “Telefonunuza link gönderdim, kabul ettiniz ve telefonuna erişim sağladım. Elimde ses kaydınız var, para gönderirsen ses kaydını siler, telefona erişimi de bitiririm, parayı da hayır işlerine harcayacağım” diyerek şantajda bulunduğu tespit edildi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Kesen'in de verilen IBAN'a 3 bin lira havale çıkardığı banka dekontları ve arama kayıtlarıyla sabit olması nedeniyle Ramazan Ekmedi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı genişleten Cumhuriyet Başsavcılığı ise dün Ramazan Ekmedi'yi azmettiren Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan'ın da gözaltına alınması talimatını verdi. Bircan da aynı soruşturma kapsamında sorgulandı. Kendi hesabından Ramazan Ekmedi'ye para aktarıldığı tespit edilince tutuklanıp cezaevine gönderildi.

ADI BİRÇOK YOLSUZLUĞA KARIŞMIŞTI

Görevden alınan Ercan Bircan, önceki dönemde kayyumluk yapan ve Altındağ Kaymakamı olan Cumali Atilla tarafından belediyede görevlendirilmiş ve adı birçok yolsuzluk soruşturmasında geçmişti. Ordulu olan Mehmet Kesen ise 2020 yılında Diyarbakır'a kayyum vali olarak atanan Münir Karaloğlu tarafından Kocaeli Belediyesi’nden getirilmişti.

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