Büyükşehirden Ankara’daki öğrenci abonmanlarıyla ilgili açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci abonman zamlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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“Ankara'da Öğrenci Abonman Zammı Geri Alındı” başlığı ile bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere, Ankara Büyükşehir Belediyesi, gerçeği yansıtmadığına dair bir paylaşımda bulundu.

Toplu taşıma ulaşım fiyatlarının belirlendiği UKOME'de çoğunluğun Ankara Büyükşehir Belediyesi üyesinin olmadığını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“ARTIŞI UKOME BELİRLER”

*UKOME'de çoğunluk Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde değildir ve son fiyat artışları çoğunlukta olmadığımız UKOME'de belirlenmiştir.

*Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş döneminde başlayan uygulamayla Ankara'da öğrenciler aylık 90 TL'ye 225 binişlik abonman kullanabilmektedir.

*Abonman kart, Mansur Yavaş Belediyeciliğinin bir sonucudur ve biniş başı 40 kuruş ile Türkiye'nin zaten en uygun öğrenci ulaşımlarından biri Ankara'dadır.

*Hal böyle iken, daha önce biletleri pahalı satan ve öğrenci abonmanı çıkarmayan bir zihniyetin, yasal olmadığını bile bile yaptığı mesnetsiz açıklamalarını Ankara halkının takdirine bırakıyoruz.

*Bu kesimin siyaseti seviyesiz bırakmak için takındığı tavrın asla bir parçası olmayacak; 6 milyon Ankaralıya şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.

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