Cama fatura yapıştıran esnafa gözdağı

Yüksek elektrik faturalarını cama yapıştıran bazı esnafa, vergi dairesinden gelen denetleme personelleri tarafından gözdağı verildiği öne sürüldü. İddiayı gündeme getiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Esnafa gözdağı vermeye kalkacağınıza zamları geri alın" şeklinde paylaşımda bulundu.

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Elektrik faturalarında 2-3 kata varan fiyat artışlarına isyan eden esnaf, gelen faturaları dükkan camlarına asarak tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. Sosyal medyada da gündem olan olayla ilgili bazı esnafa vergi dairesinden gelen denetleme personelleriyle gözdağı verildiği, fatura şokunu atlamayan esnafın, yaşadıkları denetlemeyle ikinci bir şok daha yaşadığı iddiaları konuşulmaya başlandı.

“ESNAFA GÖZDAĞI VERMEYE KALKACAĞINIZA ZAMLARI GERİ ALIN”

İddiayı gündeme getiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Siz camına faturasını asan esnafa gözdağı vermeye kalktıkça, elektrik zammından dertli esnafın tamamı dükkanlarının camını fatura bilgileriyle donatacaktır. Göreceksiniz! Esnafa gözdağı vermeye kalkacağınıza zamları geri alın” paylaşımında bulundu.

Kaftancıoğlu, ayrıca, esnafın camlarına astıkları, ‘Zamdan önce 180, zamdan sonra 420 lira’, ‘Zamdan önce 320, sonra bin 20 lira’ ve ‘Zamdan önce 550, sonra bin 350 lira’ şeklinde ifadelerin yer aldığı ilanları sosyal medya hesabından paylaştı.

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