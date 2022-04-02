Çanakkale’deki yangın lodosun etkisiyle ormana yayıldı

Çanakkale Bayramiç'teki yangın kontrol altına alınamadı. Şiddetli lodosun etkisiyle ormana yayılan yangına müdahaleler sürüyor.

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Bayramiç ilçesinin Toluklar ve Dağobası köyleri arasındaki tarım arazisinde öğleden sonra başlayan yangın şiddetli lodosun etkisiyle ormana yayıldı. Yangını söndürme çalışmaları karadan müdahaleyle devam ediyor.

“SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR”

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Bayramiç ilçesinin Toluklar ve Dağobası köyleri arasındaki tarım arazisinde başlayan yangının şiddetli lodosun etkisiyle ormana yayılması sonucu söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Tüm ekiplere kolaylıklar diliyor, bir an önce kontrol altına alınması temenni ediyoruz” dedi.

BİR GÜNDE 3 YANGIN

Gün içerisinde Muğla’nın Milas ilçesi ve Bursa’nın Osmangazi ilçesinde de yangınlar meydana geldi. Bursa ve Muğla’daki yangınlar akşam saatlerine kalmadan kontrol altına alındı. Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki yangın ise devam ediyor.

LODOS, YANGIN RİSKİ GETİRİYOR

Hafta sonu şiddetli lodosun etkisini sürdürmesi beklenirken, Orman Genel Müdürlüğü, “Şiddetli lodos, düşük nem, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta sonu orman yangını riskimiz yüksek” açıklamasında bulundu.

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