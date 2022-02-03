Canan Kaftancıoğlu 50’inci yaşını tazminat davasıyla karşıladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 50’nci yaşını, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davasıyla karşıladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "1 ayda 5 duruşma. Normalleşen anormaller oluşturdular. 50. yaşımı beyefendiyle karşılıyor olmanın dayanılmaz mutluluğu" ifadesini kullandı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şubat ayında kendisini bekleyen 5 farklı davanın duruşmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Açılan davalardan biri de bugün görüldü. Kaftancıoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı tazminat davasının duruşmasının 50. yaş gününe denk geldiğine dikkat çekerek, sosyal medya hesabından “50. yaşımı beyefendiyle karşılıyor olmanın dayanılmaz mutluluğu.” diye yazdı.

“BENİM AÇTIĞIM DAVALARA HEMEN RET”

Kaftancıoğlu, yaptığı paylaşımda ayrıca kendisinin açtığı hakaret ve iftira davalarının hızlı bir şekilde reddedildiğini, ancak kendisine açılan davalara ise anında iddianame hazırlandığını vurguladı.

1 AYDA 5 DURUŞMA

Kaftancıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “1 ayda 5 duruşma. Normalleşen anormaller oluşturdular. 50. yaşımı beyefendiyle karşılıyor olmanın dayanılmaz mutluluğu. Hakaret ve iftiralarından ötürü benim açtığım dava hemen reddedilirken ‘Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat' nedeniyle anında iddianame. Fıkra bu kadar.”

BİRÇOK CEZA VE HUKUK DAVASI AÇILDI

Canan Kaftancıoğlu'na daha çok sosyal medya paylaşımları nedeniyle, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun olmak üzere birçok AKP'li isim çeşitli suçlamalarla ceza ve hukuk davası açmıştı.

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