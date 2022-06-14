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Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği düşürüldü

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü. Karar, CHP Genel Merkezi'ne iletildi.

Fırat FISTIK
Yayınlanma: 11:23 - 14 Haziran 2022 Güncellenme:
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Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği düşürüldü

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Dairesi’nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşmiş ve Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getirilmişti.

Yargıtay, yerel mahkemenin Türk Ceza Yasası’nın 53. maddesine göre “parti yöneticisi olmasına kısıtlama” getirilmesini öngören cezayı da onadığı için Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

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