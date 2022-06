Çavuşoğlu: Kürt kardeşlerimize en çok zararı veren, düşmanlık yapan PKK’dır

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önündeki evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Duymak isteyenlere, PKK terör örgütünün nasıl bir terör örgütü olduğunu, Kürtlere ne kadar zarar verdiğini, buradaki aileler, anneler ve babalarımız feryatlarıyla anlatıyor. Bugün bu ziyarette PKK'lıların, buradan kaçırdıkları evlatlarımızı sadece Kandil'e değil, Suriye'ye de götürdüklerini bizzat ailelerden işittim. Kürt kardeşlerimize en çok zararı veren, düşmanlık yapan da PKK'dır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere Diyarbakır’a geldi. Bakan Çavuşoğlu, 1015 gündür HDP binası önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Bina önündeki çadırın içerisine giren Bakan Çavuşoğlu, burada ailelerle tek tek görüşüp kaçırılan çocuklarının hikayelerini dinledi.

Ziyaretten sonra açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

* “Onurlu duruşuyla teröre ve teröristlere meydan okuyan ve ‘evladımızı geri istiyoruz’ çığlığıyla tüm dünyada yankı yaratan aileleri, anneleri, babaları ve kardeşlerimizi ziyaret etmek istedik. Burada başlayan mücadele farklı illerimizde de yankı yarattı.

* Şırnak, İzmir, Hakkari, Van ve Muş gibi farklı şehirlerimizde de aileler mücadeleler başlattı. Bir de biliyorsunuz Berlin’de bir annemiz şu anda rahatsız. Geçmiş olsun diyoruz Maide annemize. Bir tedavi görüyor. Duymak isteyenlere, PKK terör örgütünün nasıl bir terör örgütü olduğunu, Kürtlere ne kadar zarar verdiğini buradaki aileler, anneler ve babalarımız feryatlarıyla anlatıyor.

* Bugün bu ziyarette PKK’lıların buradan kaçırdıkları evlatlarımızı sadece Kandil’e değil, Suriyeye de götürdüklerini bizzat ailelerden işittim. Hani diyorlar ya ‘Suriye’dekilerin ismi YPG’. PKK’lılardan farklı değil. Dolayısıyla biz onları terörist olarak görmüyoruz demeye çalışıyor. Şu anda NATO’ya girmek isteyen iki ülke de aynı şeyi söylemeye çalışıyor. Ama biz onlara şunu anlatıyorduk; PKK ile YPG arasında hiçbir fark yoktur. İkisi aynı terör örgütüdür.

* Dolayısıyla terör örgütlerinin arasında sanki ayrım var da, birisi terör örgütü, diğeri hak arayışı gibi göstermeye çalışıyorlar. Eğer Kürtlerin haklarının ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, hangi hakkı istediklerini duymak istiyorsanız gelin burada Diyarbakır annelerini, babalarını ziyaret edin.

* Bize inanmıyorsanız doğrudan onlardan dinleyin. Biz bunu birçok muhattabımıza anlattık ve anlatmaya da çalışıyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde anlatacağız. Buradan duyduklarımızı da anlatacağız. Tabi duymak isteyenlere, anlamak isteyenlere.”

“ANNELERİN ÇIĞLIĞI SAYESİNDE KEPENKLERİNİ İNDİRDİLER”

Annelerin çığlığı sayesinde HDP’nin, binanın kepenklerini indirdiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* “O çığlıkları duymak istemiyorlar. Terörün şehirlerdeki uzantılarına da sesleniyoruz; Çocuklarımızı, evlatlarımızı kandırarak bu terör örgütlerine göndermeyin. Bu anneler burada pes etmeyecek. 35 evladımız geri geldi. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerinin kararlılığını da bugün gördük. Bu mücadeleyi devlet ve milletle birlikte sürdüreceğiz. Devlet, millet olarak birlikte sürdüreceğiz. Sonuna kadar sürdüreceğiz.

* Kürt kardeşlerimizin her türlü hakkını vermek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetlerimiz ve tüm kurumlarımız 20 yıldır iktidara geldiğimiz günden bu yana her türlü çalışmayı sürdürüyorlar. İşte Doğu ve Güneydoğuda Kürt kardeşlerimizin çoğunlukla yaşadığı her bölgede vatandaşlarımız birinci sınıf insan gibi yaşasın diye her türlü hizmeti hiç ayrım yapmadan getiriyoruz ama bu hizmetleri hedef alan da PKK’dır.

* Kürt kardeşlerimize en çok zararı veren, düşmanlık yapan da PKK’dır. Dolayısıyla bu terör örgütüne karşı mücadeleyi beraber sürdüreceğiz. Kürt kardeşlerimize ve onların haklarına da her zaman sahip çıkacağız. İnşallah geri kalan kardeşlerimizi geri getirmek için de yine elimizden gelen çabayı birlikte göstereceğiz. Ben burada evlatları için nöbet tutan tüm ailelere şükranlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum.

* Annelerimizin, babalarımızın ellerinden öpüyorum. Maide Anne’ye de buradan selamlarımı gönderiyorum. Onun da ellerinden öpüyorum. Alman yetkililere de çok rica ettim. Bir kere dinleyin. Bak burada PKK’lılar bir taraftan terör örgütüne para topluyor, bir taraftan da buradan bile çocukları kandırıp dağa gönderiyorlar.

* Bu aileleri dinleyin dedik ama doğruları galiba onlar da duymak istemediler, dinlemek istemediler. Biz bunlar duysa da duymasa da, duymak istemese de bunları söylemeye güçlü bir şekilde söylemeye devam edeceğiz.” DHA