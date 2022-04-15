Çavuşoğlu’ndan MHP’ye ziyaret: Destekleri için teşekkür ediyorum

Adana'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Adana İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Çavuşoğlu, "Güçlü destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi programa katılmak üzere Adana'ya geldi. Çavuşoğlu, ilk olarak Adana Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Adana Valiliği'ni ziyaretinin ardından Çavuşoğlu, MHP Adana İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Ziyarete ilişkin Çavuşoğlu, “Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığını ziyaret ettik. Güçlü destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu havaalanında karşıladı.

AKP SÖZCÜSÜ ÇELİK: VATANDAŞLA BULUŞMAK ÖNCELİĞİMİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Adana havalanındaki açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu ve parti heyeti, Adana Valiliği ve MHP İl Başkanlığı ziyaretinin ardından AKP Adana İl Başkanlığını ziyaret etti.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, “Genel merkezimiz illere gitmemiz için bizlere görev veriyor. BU çerçevede özellikle Adana’ya gelmek istedim. Partimize bildirdikten sonra beni Adana’ya görevlendirdiler” dedi. Ömer Çelik, Çavuşoğlu’nun ziyaretine ilişkin, “Kendisine yoğun bir program yapıldı. AKP’de vatandaşımızla buluşmak her zaman önceliğimizdir” açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu ve parti heyeti, Adana Valiliği ve MHP İl Başkanlığı ziyaretinin ardından AKP Adana İl Başkanlığını ziyaret etti.

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