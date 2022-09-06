Celal Şengör ifade için adliyede

Şarkıcı Gülşen'i tutuklamaya sevk eden savcının ifadeye çağırdığı Prof. Dr. Celal Şengör adliyede.

Fırat FISTIK

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Şarkıcı Gülşen'i ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alıp, tutuklamaya sevk eden savcı Türkşad Kunthan Uçuk, Prof. Dr. Celal Şengör'ü de ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Şengör bugün avukatıyla birlikte adliyeye geldi. Şengör’e destek için gelenler arasında gazeteci Fatih Altaylı, yazar Orhan Bursalı, emekli tümgeneral Ahmet Yavuz yer aldı.

ŞU SÖZLER NEDENİYLE YARGILANIYOR…

Şengör'ün şu sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı:

*Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil…Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal kitap denilen aslında…

*Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır.

*Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz işte musevilik, hristiyanlık, arkasından islam yani museviliğe bakıyorsun Musa peygamber diyorlar.

*O adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır'dan çıkış vardır meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı.

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