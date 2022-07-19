Cennet Koyu’ndan Cengiz Holding’e seslendiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde doğal ve arkeolojik sit alanları ile kaplı dünyaca ünlü Cennet Koy’da Cengiz Holding tarafından yapılmak istenen turistik tesis ve lüks villaların olduğu inşaat alanında vatandaşlar eylem yaptı. Denizden bot ve teknelerle destek verilen eylemde yaklaşık 100 kişi Cengiz Holding’e bölgede cenneti cehenneme çevirecek projesinden acil olarak vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi Gökburun Yarımadası'nda Cengiz Holding tarafından 678 bin metrekarelik alan üzerine yapılması planlanan turistik tesis ve lüks villalar projesinin cenneti cehenneme çevireceğini belirten Bodrumlular bugün koyda denizden ve karadan eylem yaptı.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Bodrum Meclisi tarafından düzenlenen eyleme Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Gizem Esmer, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, HDP Bodrum İlçe Başkanı Zuhal Macit, Bodrum Yurttaş İnsiyatifi, Bodrum Yarımadası Çevre Platformu, Gümüşlük Forumu, Bodrum Kent Konseyi üyeleri ve yaklaşık 100 kişi destek verdi.

ÖBÜR DÜNYA SİZİN OLSUN BU CENNETİ BİZE BIRAKIN

‘Ellerinde Öbür Dünya Sizin Olsun Bu Cenneti Bize Bırakın, Cennet Koya Dokunma, Cennet Koy Cennet Kalsın, Yetti Gari’ yazılı döviz ve pankartlarla yapılan eyleme denize giren tatilciler de destek verdi. Bazı tur tekneleri ve zodiak botlarla gelen eylemciler de denizde renkli görüntüler oluşturdu.

ÜÇ GÜNLÜK RANT PEŞİNDE HİÇ DOYMAMAK

MUÇEP Bodrum Meclisi Sözcüsü Umay Karabay yaptığı açıklamada “Bodrum'un işgal altında, gasp edilmiş, peşkeş çekilmiş kilometrelerce kıyısından bizlere ve doğal yaşamına kalmış ufacık alanlarından birisinde, cennet koydayız.

Bu koya komşu yarımadalardan son doğal, tarihsel, kültürel değerlerini koruyan yarımada olan Gökburun da özellikle son yirmi yıldır aşina olduğumuz, aşina olmakla kalmayıp karşısında mücadele ettiğimiz bir tavır ve yaklaşım ile yok edilmek üzere. Bunun adı tam olarak üç günlük rant peşinde koşmak, hiç doymamak” dedi.

AKDENİZ FOKLARININ BARINMA ALANINI RAHAT BIRAKIN

Karabaş açıklamasının devamında ise,

“Çeşitli kanallardan bu alanla ilgili dava kararları, iptaller, itirazlar vs hakkında haberleri neredeyse hepimiz okuduk, izledik, paylaştık, duyurduk. Cengiz'in inşaat yapacağı Gökburun yarımadasındaki kayalar yaklaşık 10 milyon yaşında.

10 milyon yaşında bir kayaya bir müzede değil de doğal varoluşu içinde dokunmak istemez misiniz? O kayaların da yuva olduğu kelebekler, başka böcekler, sürüngenler; tüm Bodrum yarımadasının hala hayatta kalmasını sağlayan biricik öğelerden.

Gökburun'un kıyıları Akdeniz fokları için nefis bir dinlenme alanı hala. Hiç rahatsız etmeden, yaklaşmadan kıyıda bir Akdeniz foku görseniz; kendi alanında, güvende hissettiği, soluk alıp beslenebildiği bir yerde, kendinizi çok şanslı saymaz mısınız?

Akdeniz foklarının ne derece tehdit altında olduğunu, varlıklarının nasıl azaldığını, Türkiye karasuları içinde artık koloni halinde bulunmadıklarını, 16 milyon yıllık geçmişleri olan bu canlıların, sadece habitat kaybı yüzünden bile nesillerinin tükenmekte olduğunu bir kez daha söyleyelim.

Bu canlılar, üzerinde yapılaşma olmayan kara parçalarının kıyılarını tercih ediyorlar ve başka evleri yok. Daha büyük resme baktığımızda, Bodrum yarımadasında henüz el değmemiş doğal habitatlar Gökova'ya oradan da Akdeniz'in geri kalanına bağlanan ekolojik koridor niteliğinde.

Bulunduğumuz alan böyle bir koridorun en batı uçlarından birisi. Bir başka deyişle, gerek turizm adı altında niyetlenilen sözde yatırımlarla, gerek çeşitli madencilik faaliyetleri nedeniyle, gerek yangınlarla yaşam alanları gittikçe daralan, yok olan yüzlerce canlı için son sığınaklardan biri” ifadelerini kullandı.

TARİHSEL VE KÜLTÜREL MİRAS BİR ARADA

Karabaş açıklamasının sonunda ise “Sadece canlı yaşamı ve ekolojik dengeler değil, Gökburun yarımadası Bodrum'un tarihsel ve kültürel mirası açısından da en önemli alanlardan biri. Cennet Koy'un cennet kalması için mücadelemizi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Onlar vekil biz asılız, onlar gidici biz kalıcıyız!” dedi.

BODRUM'U MEMLEKETİMİZİ VE TÜRKİYE'Yİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Gizem Esmer ise yaptığı konuşmada “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun aldığı bütün kararları çiğneyen şirketlere doğayı peşkeşe açan her kurumun karşısında olacağız, meslek insanları olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Bodrum'u Türkiye'yi ve memleketimizi savunmaya devam edeceğiz” dedi.

SATIŞ DERHAL İPTAL EDİLMELİDİR

Bodrum'da yaşayan Grafik Tasarım Sanatçısı Ayhan Eyikoçak ise “Satışın derhal iptal edilmesi gerekir. Bu satışın iptali doğa, tarih, ekoloji ve kültür yağmasını olarak gerçekleştirilmelidir. Bu değerler betona teslim edilemez” diye konuştu.

BU ALAN HUKUKEN YAPILAŞMAYA AÇILAMAZ

Bodrum Yarımadası Çevre Platformu sözcüsü Avukat Remzi Kazmaz ise Kültür varlıkları, tabiat varlıkları, SİT ve koruma alanı içerisinde kalan arazinin yapılaşmaya açılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek

“277 milyon liraya el değiştiren arazinin özelleştirme ihalesi Danıştay tarafından iki kez iptal edilmesine rağmen, söz konusu kararlar uygulamadı. Danıştay’ın ilk iptal kararını uygulamayan kamu görevlileri hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Ancak kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmedi.

Ziraat Bankası kredisiyle araziyi devir alan şirket Bodrumun en güzel koylarından biri olan Cennet Koyu' nu yok edecektir. Bodrum halkı ve çevreciler Cennet Koyu’nun talan edilmesine izin vermeyecektir” dedi.

Eylem alkışlar ve düdüklü protestolarla sona erdi.

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