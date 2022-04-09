Cennet Milli Park’ı yok edecek uygulamaya karşı ayaklandılar

Demokratik kitle örgütleri, mesleki örgütlenmeleri, çevreciler, doğa dostları ile muhtarlar, Batı Anadolu’da gerek bitki çeşitliliği gerekse yaban hayatının son sığınağı durumunda bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda mangal izni ve saat 24.00’a kadar yeme içme mekanlarında hizmete devam edilmesine uygulamasına karşı çıktı.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uluslar arası bir çok sözleşme ile koruma altında bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki geçtiğimiz yıl ihale edilen büfe ve restoran işletmelerinde vatandaşların kendi getirdikleri mangalı yakabilmeleri için kontrollü bir mangal hizmetinin sunulması ile park içindeki yeme içme mekanlarının saat 24.00'a kadar hizmet vermesinin planlanması tepkiye neden oldu.

Bir araya gelen birçok örgütlenme, dernek, kooperatif, meslek odası temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların ortak açıklamasında geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınları hatırlatıldı.

Milli Park'ta 20 yılı aşkın süredir uygulanan ateş yakma yasağı ile parkın değerli ekosisteminin korunduğuna dikkat çekildi.

Milli Park ziyaret saatlerinin 08.00 ile 18.30 arası belirlenmişken akşam yemeklerini park içerisinde yemek isteyen vatandaşlara saat 24.00'e kadar yemek hizmetinin verilmesinin yaban hayatı olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

RİSK YARATACAK FAALİYETLERE KESİNLİKLE İZİN VERİLMEMELİ

Milli Park'ın kurallarla yönetilen önemli hassasiyetleri olan bir yer olması nedeniyle risk yaratacak faaliyetlere kesinlikle izin verilmemesi gerektiği belirtilen ortak açıklamada, “Milli Parkta gece yaşamında birçok yaban hayvanının etkileşimde ve hareket halinde bulunduğu bilinmektedir. Ziyaretçi saatleri bittikten sonra yaban hayatı canlandığından, bahse konu olan alanlarda araç gürültüsü, ışık vb. faaliyetlerden kaçınılması gerekir” denilerek gelen ziyaretçilere doğal ve kültürel kaynak değerlerini en iyi şekilde tanıtmak, göstermek ve sürdürebilirliğinin sağlanması için korunmasını teşvik etme yerine yapılması düşünülen gece uygulaması ve mangal servisi eleştirildi.

BİTKİ VE İNSAN KAÇAKÇILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yanan ormanlık alanlarda ekosistemin tekrar canlanmasını bu günkü neslin görmeyeceğine yer verilen açıklamada; “Gündüz bile ziyaretçilerin kontrolünde zorluk çekilirken, gece Milli Park içine giren kişilerin ne yapacağı, nasıl bir tehdit oluşturacakları, araç gürültüsü, ışık vb. eylemlerle yaban hayatına rahatsızlık verecekleri, karanlıktan istifade ederek bitki ve insan kaçakçılığı yapıp-yapmayacakları ve en önemlisi de ihmal sonucu ya da kötü niyetli kişiler tarafından kasıtlı olarak çıkarılabilecek yangının nasıl büyük felaketlere yol açacağı mutlaka düşünülmelidir. Hem mangal hem de gece 24.00'a kadar yapılacak yemek hizmetlerinden, belirttiğimiz tehditler nedeniyle bu ve buna benzer uygulamalardan kesinlikle vazgeçilmelidir. Yapılması düşünülen uygulamaların aksine, doğal alanın tanıtımı, çevrenin kirletilmemesi ve yangın riskine karşı ziyaretçilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılmalı” denilerek, yangın tehdidine karşı ilk müdahaleyi yapabilecek bir yangın helikopterinin Milli Parkta hazır bulundurulması olası yangınların büyümesini önleyeceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın