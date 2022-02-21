Çeşme’de taş büfeler tartışma yarattı

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Çeşme Kalesi'nin önüne konan büfeler tepki çekti. Çeşme Belediye Başkanı, "Çalışmalar bittiğinde hemşehrilerim büfeleri beğenmezse, kaldırmak 1 saatimizi alır" dedi.

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İzmir’in Çeşme ilçesi belediyesi, Cumhuriyet Meydanı’nda yeni düzenleme yapmak için bir süre önce harekete geçti.

Çeşme Kalesi, tarihi kervansaray, meydan ve çarşı, kaçak yapılar yıkılarak denizle buluşturuldu. 7 Ocak 2022 tarihinde, 20 bin 805 metrekarelik alan içinde meydan düzenleme projesi ikinci etap çalışması başlatıldı ve 6 Haziran’a kadar bitirilmesi planlandı.

Çeşme Belediyesi tarafından proje bedeli 6 milyon TL olarak duyurulan ikinci etap meydan düzenlemesi çalışmaları kapsamında, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan 514 yıllık tarihi geçmişe sahip Çeşme Kalesi’nin hemen önüne, yaklaşık 15 gün önce 4 betonarme büfe planlanarak inşasına başlandı.

Çeşmelilerden bazıları, kalenin görüntüsünü bozduğu öne sürülen büfelerin yapımına tepki gösterdi. 4 yıldır ilçede yaşayan oyuncu Salih Güney de, söz konusu büfelerin görüntü kirliliği yarattığını, Çeşme Kalesi’nin ihtişamına engel olduğunu ileri sürerek, Çeşmelilerin bu durumdan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

‘BÜFELER TAŞLA KAPLANACAK’

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, bugün basın mensuplarıyla bir araya gelerek, meydan düzenlemesi hakkında bilgi verdi.

Oran, kendilerinden önce meydanda kalenin görülmesini engelleyen çok sayıda kaçak yapı bulunduğunu ve bunların kendileri tarafından yıkıldığını belirtip, “Masalar, sandalyeler yığılmış durumdaydı. Meydanda ayrıca lunapark da bulunuyordu. Biz, canımız pahasına meydandaki tüm büfe ve kafeteryalar ile lunaparkı kaldırdık. Toplamda 5 binayı kaldırdık. Yerine, kalenin tamamen görünür olmasını sağlayan bir plan yaptık.

Tam 25 yıldır kaldırılamayan bir yapı vardı; Lunapark. Çeşme’nin böğrüne bir hançer gibi saplanmış olan Lunapark’ı kaldırdık. Orada, tıpkı Barselona’da olduğu gibi seyir terasları, denize girme mekanları ve halkın kullanımına ücretsiz olarak açılacak duşlar, soyunma kabinleri ve belediyemizin şirketinin işleteceği bir kafeteryamız olacak. Bu, bizim vizyon projemizdir.

Söz konusu büfeler, ileride taşla kaplanacak ve kalenin dokusuyla uyumlu hale gelecektir. Bu büfeler, sahilde vakit geçiren vatandaşlarımıza hizmet etmesi için planlandı. Halkımız buradan 2,5 TL’ye çay, 6 TL’ye kahve içebilecek. Burada bir rant varsa, bu halkımızın rantıdır. Biz, Çeşmelilere rağmen hiçbir icraatta bulunmayız. Çalışmalar bittiğinde hemşehrilerim büfeleri beğenmezse, kaldırmak 1 saatimizi alır” dedi.

Başkan Oran, hem büfelerin hem de meydandaki çalışmaların her santimetresinin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylı olduğunu kaydetti.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. (DHA)