Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadrolu idare memuru öğrencisi alıyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, idare memuru öğrencisi olmak üzere toplam 150 kişi alımı yapacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sözlü sınav ve mülakat ile 7-9’uncu dereceli kadrolara 150 İdare Memuru Öğrencisi alınacak.

Adaylar, başvurularını 17.01.2022-31.01.2022 tarihleri arasında saat 17.30'a kadar e- Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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