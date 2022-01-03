Cezadan korkup pitbulları sokağa salıyorlar

Hayvan hakları federasyonu Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, pitbulların insan elinde vahşileştirildiğini belirterek sokağa salınmalarını eleştirdi. Ayrıca Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde biri Pitbull cinsi 2 köpek daha donarak öldü.

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Hayvan hakları federasyonu Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, pitbulların insan elinde vahşileştirildiğini belirterek sokağa salınmalarını eleştirdi.

Ülkemizde arka arkaya gelen pitbull saldırıları gündemdeki yerini koruyor. İnsan eli ile saldırganlaştırılan sahipli pitbullar sokaklarda tehdit olarak görülürken, ceza kaygısı ile sokaklara salınmaya başlanan pitbullar, yeni bir tehdit oluşturdu.

“TÜM HAYVANLARI KATİL İLAN ETMEK ÇOK HATALI”

Hayvan hakları federasyonu Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, yaşanan olaylar nedeni ile tüm hayvanların katil ilan edilmesini doğru bulmayarak, “Son dönemlerde ne yazık ki nahoş olaylar yaşadık.

Gaziantep'te bir kız çocuğumuzun hayvanlar tarafından çok kötü bir şekilde yaralanmasının ardından hayvanlara karşı bir cadı avı başlattık. O çocuğumuz için her birimizi ayrı ayrı çok üzgünüz. Bu tartışılamaz bir şey. Fakat bundan dolayı tüm hayvanları katil ilan etmek çok hatalı bir hareket oldu. Nasıl bir adam eşini dövüyor diye tüm erkekleri toplatmıyorsak, bu durumda bu şekilde aslında. Pitbulların toplumu tehdit ettiği şeklinde bir algı ile karşı karşıyayız” dedi.

SOKAĞA SALMAK GEREKMİYOR

Ceza endişesi ile pitbulların sokağa salınmalarını yanlış bulduğunu kaydeden Çubukçu, “Bir insan hayvanını sokağa bırakıyorsa onu zaten benimsememiş ve dövüştürme niyeti ile besleyip sevmemiş demektir. Pitbulların beslenmesi ile ilgili ilimizde bir cezai yaptırım var. Ayın 14'üne kadar eğer bu hayvanları kısırlaştırırsanız, dışarıda gezdirirken ağız tasması ile gezdirirseniz o zaman hayvanınızı da sokağa bırakmanız gerekmez.

Devlet sizden sadece ayın 14'ünden önce hayvanınızı kısırlaştırmanızı ve dışarıda ağızlıksız gezdirmemenizi istiyor. Aksi halde hayvanınıza el konulacak ceza kesilecek. Maalesef insanlar kendilerine ceza kesilmemesi için pitbullarını sokağa bırakmaya başladılar” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ’TA HAYVANLAR DONARAK ÖLÜYOR

Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Göksun’da soğuk hava, ilçe sakinlerinin yanı sıra sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde ilçede biri Pitbull cinsi 2 köpek daha donarak öldü. İlçede geçen hafta 1 köpek ile 2 kedi de donarak ölmüştü. (DHA-İHA)

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