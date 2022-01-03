‘Change’ otolarla 1,5 milyon liralık vurguna polis engeli

Kayseri'de, şasi ve motor numarası değiştirilmiş 'change' ve gümrük kaçağı yabancı plakalı olduğu belirlenen 1,5 milyon TL değerindeki 6 otomobile el koyuldu.

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İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri ve çevre illerde çalınan otomobillerle ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda ‘change’ ve gümrük kaçağı yabancı plakalı 6 otomobil tespit edildi.

Otoparka çekilen otomobillerden 4’ünün ‘change’ araç olduğu, 2 otomobilin ise Almanya’dan çalınıp Türkiye’ye getirildiği belirlendi. Piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 6 otomobilin şaşi ve motor numarasını değiştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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