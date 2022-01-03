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‘Change’ otolarla 1,5 milyon liralık vurguna polis engeli

Kayseri'de, şasi ve motor numarası değiştirilmiş 'change' ve gümrük kaçağı yabancı plakalı olduğu belirlenen 1,5 milyon TL değerindeki 6 otomobile el koyuldu.

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‘Change’ otolarla 1,5 milyon liralık vurguna polis engeli

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri ve çevre illerde çalınan otomobillerle ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda ‘change’ ve gümrük kaçağı yabancı plakalı 6 otomobil tespit edildi.

Otoparka çekilen otomobillerden 4’ünün ‘change’ araç olduğu, 2 otomobilin ise Almanya’dan çalınıp Türkiye’ye getirildiği belirlendi. Piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 6 otomobilin şaşi ve motor numarasını değiştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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