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CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul’da gözaltına alındı

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Ramazan Bayramı için geldiği İstanbul'da, havalimanında gözaltına alındığını duyurdu. Savcılığın, kendisi hakkında yakalama kararı çıkarttığını belirten Özcan, "Henüz detayları bilmiyorum. İfade vermeyi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul’da gözaltına alındı

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul’da havalimanında gözlatına alındığını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Özcan, “Ramazan Bayramı için ABD'den geldiğim İstanbul'a giriş yaparken havalimanında gözaltına alındım. Savcılık hakkımda yakalama kararı çıkartmış. Henüz detayları bilmiyorum. İfade vermeyi bekliyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” dedi.

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