CHP il başkanlığının elektriği kesildi! Gaz lambalı toplantı

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, il başkanlığının elektriğinin kesilmesine, gaz lambaları ile basın toplantısı yaparak tepki gösterdi. Karaca, “AKP iktidarı 20 yıldır ülkemize yaşattığı karanlığı bugün partimize yaşatıyor. 47 milyon elektrik abonesi var. UEDAŞ’ın dağıtım ağında 3 milyon 400 bin civarında abone var. Büyük çoğunluktaki abone faturalarını ödeyemiyor. Bu ülke böyle çapsız, vizyonsuz dönem yaşamadı” diye konuştu.

Halil ATAŞ

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AKP iktidarının elektriğe uyguladığı fahiş zam üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Erdoğan, 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, bugünden itibaren hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” açıklamasında bulunmuş, CHP Bursa İl Başkanlığı da ocak ayında 3 bin 440 TL olarak gönderilen elektrik faturası şubat ayında 11 bin 351 TL gelince bu faturayı il başkanlığı binasına asarak ödenmeyeceğini duyurmuştu.

Vatandaşın yaşadığı sıkıntıyı duyurmak ve zamları protesto için bu faturanın ödenmemesinin ardından ekipler CHP İl Başkanlığı'nın elektriğini kesti.

“VATANDAŞ ELEKTRİK FATURASINI ÖDEYEMEME DURUMUYLA KARŞI KARŞIYA”

CHP Bursa İl Başkanlığı'nda gaz lambalarıyla basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı İsmet Karaca, içinde bulunduğumuz büyük krizin milyonlarca vatandaşımızın elektrik faturasını ödeyememe durumuyla karşı karşıya bıraktığını hatırlattı.

Karaca'nın açıklamasından satır başları şöyle:

*Elektriğin bu topraklarda kullanılmaya başladığı andan itibaren sadece cumhuriyet tarihi değil Osmanlı dönemi de dahil olmak üzere zam furyasıyla karşı karşıyayız.

*1 Ocak'ta başladıkları tarifeli modelle acımasızca zam yapılmış, ülkemizde bulunan 47 milyon elektrik abonesinin büyük çoğunluğu her ay kabus yaşamaktadır. Biz de vatandaşlarımızın yaşadığı duruma ortak olmak, onların yaşadığı sıkıntıları kamuoyuyla paylaşmak adına; 1 ay önce 3 bin 440 lira gelen elektrik faturamız Ocak ayında 11 bin 351 lira gelince, bu faturayı ödemeyeceğimizi parti binasına astığımız pankartla ilan ettik.

*Bundan sonra ikinci bir fatura geldi. Onu da ödemedik. 47 milyon elektrik abonesi var. UEDAŞ'ın dağıtım ağında 3 milyon 400 bin civarında abone var. Büyük çoğunluktaki abone faturalarını ödeyemiyor. Bu ülke böyle çapsız, vizyonsuz dönem yaşamadı. Dünyada da enerjiyle ilgili sorunlar yaşanıyor ama vatandaşlar bu kadar hırpalanmıyor.

“ELEKTRİKTE DIŞA BAĞIMLILIĞIN NEDENİ, AKP'NİN VİZYONSUZLUĞU”

*Pandemide de aynı durumu yaşadık. O dönem IBAN verilirken biz bu dönemin geleceğini kestirmiştik. Yoksul Afrika ülkeleri, Avrupa vatandaşına sahip çıkarken bizim iktidar IBAN numarası dağıttı. Ülke enerjide dışa bağımlı.

*Elektrikte dışa bağımlığının nedeni AKP iktidarının 20 yıldır ülkemize yaşattığı plansızlık, vizyonsuzluktur. Vaktiyle planlamalar yapılsaydı bu sıkıntıları yaşamıyor olacaktık. Bu faturaları ödeyemiyoruz.

*Vatandaş bu buhranın altında eziliyor. AKP yetkilileri seyrediyor. Şu an geldiğimiz noktada partimizin elektrikleri kesilmiş durumda. Hükümet paran yoksa elektrik kullanma diyor. Eğer paranız yoksa basın açıklamanızı gaz lambaları altında, evde elektriğiniz yoksa çocuğunuz gaz lambaları altında ders çalışsın diyor.

“VATANDAŞIN YAŞADIĞI SIKINTIYI ANLATMAK İÇİN ÖDEMEDİK”

*Bugünleri de toplumsal dayanışmayla aşacağız. Şu çok net. 20 yıl sonunda bu karanlık AKP iktidarı gidecek. Onlar da gittiklerinin farkındalar. Selden kütük kapma telaşındalar. Yandaşları tek tek kaçıyor.

*Bölgemizdeki elektrik dağıtım firması haklarını yabancılara satıyor. Bizim bölgemizdeki firma haklarını İngiliz firmaya sattı. 200 milyona aldılar benim öğrendiğim rakam 1 milyon 600 bine sattılar. Kendileri tamamen uluslararası hukuk güvencesi altına almaya çalışıyorlar.

*Panik halindeler. Seçim öncesi Türkiye'den koşar adım gidiyorlar. Biz devri sabık anlayışıyla siyaset yapmadık. Ancak adalet tesis edildiğinde herkes hesabını verecektir. Faturamızı öderdik ama vatandaşlarımız yaşadığı sıkıntıyı anlatmak zamları protesto etmek için ödemedik.

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