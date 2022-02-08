CHP İstanbul’dan 39 ilçede eş zamanlı basın açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da '#ZamlarGeriAlınsın' sloganıyla 39 ilçede eş zamanlı basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Sözcü İstanbul

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CHP İstanbul İl Örgütü, vatandaşları isyan noktasına getiren yüksek elektrik faturaları ve zamlar için sokağa çıkıyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak İstanbul’da ‘#ZamlarGeriAlınsın’ sloganıyla sokaklara çıkarak 39 ilçede eş zamanlı basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Kaftancıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* İstanbul'da vatandaş soğuktan donarken elektrik faturaları cep yakıyor! İstanbul örgütü olarak geçinemeyen vatandaşlarımızla buluşmak üzere bir kez daha sokağa çıkıyoruz #ZamlarGeriAlınsın diyerek kampanyamızı 39 ilçede eş zamanlı yapacağımız basın açıklamasıyla başlatıyoruz.

Kaftancıoğlu’nun paylaştığı videoda vatandaşlar sorunlarını şu şekilde dile getirdi:

“BİZİM BU HALİMİZ NE OLACAK?”

* Günlük 50 tane çay satıyoruz. İş, güç yok. Daha önce 200 TL öderken, şimdi 693 TL elektrik faturası geldi. Bizim bu halimizi ne olacak? Zaten piyasa ölü. Biz mahvolduk.

“BİR AN ÖNCE BU DURUMA MÜDAHALE EDİLMELİ”

* Beşiktaş’taki her esnaf gibi biz de cebimize yansıtılan faturalardan şikayetçiyiz. Geçen ay 3 bin 250 TL gelen faturamız bu ay 9 bin 700 TL’ye dayanmış durumda. Buradan yetkililere sesleniyoruz, bir an önce bu duruma müdahale edilmeli.

“GEÇİNEMİYORUZ, ZOR DURUMDAYIZ”

* Bir emekli eşiyim. Benim elektrik faturam bundan 2 ay önce 82 TL gelirken, bu sefer 355 TL gelmiş. Ben bunu nasıl ödeyeceğim bir emekli maaşıyla. Geçinemiyoruz, zor durumdayız. Bu ateşin sönmesini istiyoruz.

“BUNA KİM DUR DİYECEK, KİM ÇÖZÜM ÜRETECEK?”

* Geçen ay gelen faturam 10.060 kilowatt 10 bin lira iken, bu ay gelen faturam 10.177 kilowatt, 17 bin 500 TL. Bu iş yerinde 10 tane kişi çalışıyor. Buna kim dur diyecek, kim çözüm üretecek?

“BU SOYGUN DÜZENİNE DUR DEYİN”

* Ben bir telefoncuyum ve işletme sahibiyim. Aralık 2021 tarihinde gelen faturam 353 TL iken, Ocak 2022 tarihinde gelen faturam 646 TL’dir. Biz artık satış yapamıyoruz. Biz artık geçinemiyoruz. Biz artık evimize ekmek götüremiyoruz. Bu soygun düzenine dur deyin.

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