CHP Kadın Kolları, 75 bininci kadın üyeyi Kılıçdaroğlu ile buluşturdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ailesine Malatya’dan katılan 75 bininci yeni kadın üyeyi makamında kabul etti ve CHP rozeti taktı. Kılıçdaroğlu, MHP’den istifa ederek partiye katılan yeni kadın üyeyle de buluştu. Kılıçdaroğlu, CHP’ye gösterilen ilgiden memnuniyetini belirtti.

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CHP Kadın Kolları, örgütlenme çalışmaları kapsamında son bir yılda 75 bin yeni kadın üye yaptı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye Malatya il örgütünden üye olan 75 bininci yeni kadın üye Mesude Asya Kırçuval ve MHP'den istifa ederek CHP'ye üye olan Kezban Özkan'ı makamında ağırladı. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Fevziye Pehlivan, Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın eşlik etti.

KILIÇDAROĞLU İLE TANIŞMAM ENGELLENMEYE ÇALIŞILDI

Kılıçdaroğlu, Malatya il kadın kolunun örgütlenme çalışmaları hakkında bilgi alarak partiye yeni üye olan kadınlarla sohbet etti. 75 bininci yeni kadın üye Mesude Asya Kırçuval, “Malatya'da bir akaryakıt istasyonunda kasiyer olarak çalışıyordum. Ankara'ya gelmek üzere izin almıştım fakat son gün işverenim sizinle tanışmak için geleceğimi öğrenince iznimi iptal etti. Ben de bunun üzerine istifa ettim ve Ankara'ya geldim. Kimse benim politik görüşümü sorgulayamaz” dedi.

Kezban Özkan da yıllarca MHP'nin aktif üyesi olduğunu belirterek, “Çocuklarımın geleceği için endişeliyim. Biz hayatımızı hayvancılık yaparak sürdürüyoruz. Artık geçinemiyoruz. İktidar ve MHP bizleri açlığa mahkûm etti, çocuklarımızın geleceğini çaldı. Ülkede yaşananların değişmesi için CHP ailesine üye oldum. Çok mutluyum” dedi.

KILIÇDAROĞLU: AYRILIK GAYRILIK OLMADAN ÖRGÜTLENİN

Yeni kadın üyeleri dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ayrılığın gayrılığın olmadığı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Sizden tek isteğim çalınmadık kapı bırakmayın. Örgütlenin! İktidara geldiğimizde uygulayacağımız Aile Destekleri Sigortası projemizi anlatın. Elektriği kesilen haneleri tek tek ziyaret ederek, bu ailelerle dayanışın” talimatı verdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 100 bin yeni kadın üye hedeflerine ulaşmak için örgütlenme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Nazlıaka, CHP liderine, kapı kapı dolaşıp Aile Destekleri Sigortası'nı anlattıklarının bilgisini verdi. Nazlıaka, elektriği kesilen hanelerle dayanışma içerisinde olduklarını söyledi. Nazlıaka, “Dokunmadığımız kadın kalmayacak” dedi.

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