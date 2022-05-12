CHP MYK’sı olağanüstü toplanıyor
CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) yarın saat 08.30'da olağanüstü toplanacağı duyuruldu. Toplantı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılacak.
Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.
Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle ”kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret”, ”Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak” ve ”Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçlarından verilen cezaları onandı.
CHP’DEN İSTANBUL’DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Karara sert tepkiler gelirken, CHP MYK’sı olağanüstü toplantı kararı aldı.
Yarın saat 08.30’da yapılacak toplantı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında İstanbul il binasında gerçekleştirilecek.