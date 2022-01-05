CHP Sözcüsü Öztrak: Erdoğan gereğini yapsın, ya istifa etsin ya sandığı getirsin

CHP Sözcüsü Öztrak, "Bu saatten sonra şeriatın kestiği parmak acımaz. Herkes yaptığının hesabını adalete vermek zorundadır. Erdoğan da bunu biliyor. Panikledi. İç savaş çığırtkanlığına başladı. Biz Erdoğan’ın korku ve telaşını çok iyi anlıyoruz. Ne diyor Nazım? Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu. Biz biliyoruz, Erdoğan çok korktuğu için çok konuşuyor. Erdoğan artık konuşmayı bıraksın" diye konuştu.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında MYK gündemini paylaştı.

“ZAMLAR DALGA DALGA ETKİSİNİ GÖSTERECEK”

Yeni yıl için yapılan zamları eleştiren Öztrak, “Erdoğan kasaba, manava, bakkala fiyatları indirin diye baskı yapıp duruyor. Aba altından soba gösteriyor ama sonunda fiyatlara en büyük bindirimi kendisi yapıyor. Erdoğan'ın yaptığı bu zamlar, dalga dalga ilerleyen günlerde etkisini gösterecektir” dedi.

“ERDOĞAN ‘BİZİ ÜZDÜ' DİYEREK TİMSAH GÖZYAŞLARI DÖKTÜ”

Erdoğan'ın yüzde 36'lık enflasyon için “Bizi üzdü” demesini yorumlayan Öztrak, ““Timsah gözyaşları döktü. Milleti ezen enflasyonun sorumluluğunu yine başkalarına yıkmaya çalıştı. Bu yıkımın tek bir sorumlusu vardır o da Erdoğan'dır” ifadelerini kullandı.

“YAĞMAYI HIZLANDIRDILAR”

Öztrak, şöyle devam etti:

“Erdoğan'ın sebep olduğu bu ev yapımı krizden yararlananlar belli Faiz ve döviz baronları. Erdoğan ‘köpük' deyip küçük tasarrufçunun alın terini çarpıyor. Faiz lobisi ve döviz baronlarına hüplettiriyor. Emekçiyi, emekliyi, çiftçiyi batırıyor. Onun gözünde fakir zaten çalmasını bilmediği için fakir. Ama Erdoğan'ın fakir gördüğü hakir, Erdoğan'a açıktan ah ediyor. Şunu bu topraklar çok iyi biliyor; mazlumun ahı, indirir şahı. Erdoğan da artık kendisi için yolun sonunun geldiğini görüyor. O nedenle de yandaşlarıyla, beslemeleriyle, yanaşmalarıyla yağmaya hız veriyor. Siyasi eşkıyalık zirve yapıyor. Ne yazık ki milletin alın terini, birikimini beytülmali talan edilecek ganimet olarak gören sapkın bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu çürük zihniyetin beyin kıvrımlarında çıkan şu sözler esasen her şeyi özetliyor; “700 ton altınımız var, Merkez Bankası'nda şu kadar dolarımız var…” Bunu kime bırakacaksınız? Hırsızlara mı bırakacaksınız?…

Beyefendi ne o altınlar ne o Merkez Bankası'ndaki dövizler, bu hükümet ve onun yanaşmalarının malı değil. Onlar 84 milyonun 99 yıllık alın teri, göz nuru, emeği…

“HESABI SORULACAK”

Bu saatten sonra Merkez Bankası ve Hazine dehlizleri arasında şüphe uyandıran, kural ve teamüllerin arkasından dolanan her iş soruşturma konusudur. Sayın genel başkanımız bu konuda milat belirledi. 18 Ekim 2021. İşini düzgün yapan, hukukun arkasından dolanmayan dürüst memurlarımızın hepsi rahat olsun. Artık az kaldı. Vatandaşlarımız da müsterih olsun. 20 Aralık finansal kumpasında, milletin alın terine, yılların birikimine bir gecede çöküp servetlerine servet satanlar, milletin geleceğini köpük yapıp hüpletenler, sandıkta millete sonra da hukuk önünde adalete bunun hesabını mutlaka vereceklerdir.

“ERDOĞAN PANİKLEDİ, İÇ SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞINA BAŞLADI”

Kimse meclis denetiminden şimdilik kaçtım diye sevinmesin. Bu saatten sonra şeriatın kestiği parmak acımaz. Herkes yaptığının hesabını adalete vermek zorundadır. Erdoğan da bunu biliyor. Panikledi. İç savaş çığırtkanlığına başladı. Biz Erdoğan'ın korku ve telaşını çok iyi anlıyoruz. Ne diyor Nazım? Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu. Biz biliyoruz, Erdoğan çok korktuğu için çok konuşuyor. Erdoğan artık konuşmayı bıraksın.

İSTİFA ÇAĞRISI

Bu ucube rejimi milletin başına musallat eden kendisidir. Şirket yapan yönetici istifa eder. Erdoğan gereğini yapsın. Ya istifa etsin. İstifa etmiyorsa sandığı milletin önüne getirsin. Bu ülkenin 84 milyon hissedarı zaten gereğini yapar. Erdoğan'ın iş akdini tazminatsız fesheder.

Artık o sandık gelecek. Millet de sözünü söyleyecek. Milletin sözünün üstüne söz olmaz. Bunu herkes gibi Erdoğan da öğrenecek.”

“ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU'NU TARTIŞMA PROGRAMINA ÇAĞIRIN”

İktidara yakın televizyon kanalından “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yürüyen merdivene ters binen kedi videosu, sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun merdivene ters bindiği görüntülerle birlikte yayınlanıyor ve adaylık mesajı olarak yorumlanıyor” şeklindeki sorusuna tepki gösteren Öztrak, “Hoppala! Bu soru bir gazeteci sorusu mu yoksa troll yorumu mu? Kimse öküzün altında kedi aramasın. Bu kanallar AKP genel başkanını sayın genel başkanımızla karşılıklı tartışma programına çağırsınlar. Millet kimin ne yaptığını, kimin kendi derdiyle dertlendiğini, kimin derdine derman olacağını bir güzel görsün” şeklinde yanıt verdi.

NEBATİ'NİN MÜSİAD SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ: AKIL TUTULMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ‘MÜSİAD gibi kazancını helal yoldan kazananlarla bizim dilimizi çok daha iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz' sözlerine “Bu açıklama vahim” diyen Öztrak, “Bu memlekette bir grup vatandaşın kazancını helal, diğer bir grup vatandaşın kazancını da haram diye ayıran bir Maliye ve Hazine Bakanı olduğunu gösteriyor. Bu, akıl tutulmasının zirve yaptığı bir yerdir. Sayın bakan bu hak ve yetkiyi kendinizde nasıl görüyorsunuz? Bu sözleri nasıl söylersiniz? Size göre hangi bakkalın, esnafın kazancı haram? Ayıptır, günahtır. Bu laflar haramzadelerin lafıdır. Helali haramı konuşanlar dün 20 Aralık finansal kumpasıyla ilgili TBMM'ye verdiğimiz araştırma önergemize karşı oy vermemeliydi. Artık bu milletin dininden, diyanetinden şu kirli dilinizi bir çekin!” ifadelerini kullandı.

“SARAY SOSYETESİ BİZANS SARAY SOSYETESİNE Mİ İMRENİYOR?”

Yine Bakan Nebati'nin “Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk artık heterodoks politikalar var” sözlerini yorumlayan Öztrak, şöyle konuştu:

“Hayırdır, saray sosyetesi Bizans saray sosyetesine mi imreniyor? Bizans saray sosyetesi gibi ortalık yangın yerine dönmüşken meleklerin cinsiyetini mi tartışmaya başladılar? Nebati bakan kendi şirketlerini ortodoks mu yönetir, heterodoks mu yönetir bilmem. Devlet devlet gibi yönetilir. Bugün hayat pahalılığına ezdirdiniz….Nebati bakan ‘Bu yıl rekorlar yılı olacak' demiş. Bozuk saat bile günde 2 kere doğruyu gösterir. Dış güçler yok dedi, doğruydu. Yaşananlar Erdoğan'ın ev yapımı kriziydi. 20 Aralık'ta küçük yatırımcı çarpıldı dedi. O da doğruydu. Şimdi tarihi rekor yılı diyor. O da doğru. Enflasyon tarihi rekorunu 2021 sonunda kırdı. Göreceksiniz, faizde de rekorlar kırılacak. Göreceksiniz büyümede bütün bu gelişmelerden olumsuz yönden etkilenecek ve işsizlik de Türkiye'de yeni rekorlara imza atmaya başlayacak”

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