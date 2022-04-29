CHP, tapu emekçilerinin sorununu Meclis’e taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, tapu müdürlüklerinde görevli çalışanların sorunlarıyla ilgili Meclis’e 4 farklı soru önergesi sundu. Tanal ayrıca CHP milletvekilleriyle birlikte tapu emekçileri için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

Orhan BOZKURT

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CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, tapu müdürlüklerinde görev yapan personelin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı.

Tanal, tapu müdürlükleri çalışanlarının özlük hakları, döner sermaye ödemeleri, unvan farkı, yemek ücreti ve yemekhane hizmeti gibi sorunlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un cevaplandırması talebiyle TBMM Başkanlığı'na ayrı ayrı soru önergesi sundu.

Bunun yanı sıra CHP'li Tanal, milletvekili arkadaşlarıyla birlikte Meclis Başkanlığı'na araştırma önergesi sunarak, tapu müdürlüklerinde aynı işi yapan çalışanlar arasında sağlanan haklar ve ödenen maaşlar konusunda yaşanan eşitsizliğin ortadan kaldırılması, tapu müdürlükleri emekçilerinin maaş, özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin sağlanması ve diğer sorunların incelenerek mağduriyetlerin giderilmesi hususunda adım atılmasını talep etti.

“TAPUDA PERSONEL YETERSİZ”

Tanal ile diğer CHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Meclis Araştırması önergesinde, günümüzde hemen hemen bütün tapu müdürlüklerindeki personellerin sayı bazında yeterli olmadığı, tapu müdürlüklerinin ihtiyaç duyduğu kadronun neredeyse yarısı kadar personel ile hizmet verdiği iddialarının mevcut olduğu hatırlatıldı.

“EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İLKESİ UYGULANMIYOR”

Önergede ayrıca, “Aynı tapu müdürlüğünde aynı işi yapan personeller arasında unvan eşitsizliği yaşandığı, unvan eşitsizliğinden dolayı çalışanların aynı ücrete hak kazanamadığı, uygulamada her bir tapu müdürlüğünde birçok konuda farklılıklar bulunduğu, kimi tapu müdürlüğünde çalışanlara yemek ücreti gibi haklar sunulurken, birçok tapu müdürlüğünde bu hakların sunulmadığı, tapu müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile kamuya ait diğer birimlerde görev yapan memurlar arasında maaş ve özlük hakları konusunda ciddi farkların ve eşitsizliğin olduğu” belirtildi.

Pek çok kurumun; fon, döner sermaye, komisyon ücreti, ek ders ücreti, fazla çalışma ücreti gibi pek çok uygulamayla memurlarına ek bir gelir katkısı sağladığının aktarıldığı önergede, tapu müdürlüğü çalışanlarının ek yardım ve katkıdan mahrum bırakıldığı vurgulandı.

ANAYASAYA AYKIRI

“Devletin temel amaç ve görevleri” başlıklı Anayasanın 5'inci maddesinin, eşitlik ilkesinin düzenlendiği Anayasanın 10'uncu maddesi ile herkesin, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğunun hüküm altına alındığı Anayasa’nın 17'nci maddesinin anımsatıldığı önerge gerekçesinde, “Tapu müdürlüklerinde çalışan personeller arasında maaş, özlük hakları ve diğer konularda yaşanan eşitsizlik, yine kamuya ait diğer birimlerde görev yapan memurlarla tapu müdürlüklerinde görev yapan memurlar arasındaki maaş ve özlük hakları konusunda yaşanan eşitsizlik, tapu müdürlüklerinde çalışan personellere sağlanan ek hak ve hizmetlerden farklı Müdürlüklerde farklı uygulamaların olması, açıkça hakkaniyete aykırılık teşkil etmektedir ve Anayasamıza açıkça aykırıdır” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu Meclis Araştırma önergesiyle ülkemizde bulunan tapu müdürlüklerinde görev yapan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılıp saptanarak, hizmet şartlarının, aylıklarının, ödeneklerini ve diğer özlük işlerinin iyileştirilme yollarının belirlenmesinin amaçlandığının altı çizildi.