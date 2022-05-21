CHP yöneticileri SÖZCÜ’ye konuştu: Bu miting baskılara boyun eğmeme mitingi

Ayrı bir protokol uygulanmayan ve Maltepe miting alanında halkın içinde, halka birlikte mitingi takip eden CHP'li siyasetçiler SÖZCÜ'ye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Seçimden sonra ilk yapacağımız iş tüm adaletsizlikleri adaletle ortadan kaldırmak olacak ve göreceksiniz ülkemiz ilk seçimden sonra rahat bir nefes alacak" derken; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bu miting bir meydan okuma mitingi, baskılara boyun eğmeme mitingi. Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı.

Fırat FISTIK

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Maltepe miting alanında SÖZCÜ’ye konuştu.

“İLK SEÇİMDEN SONRA RAHAT BİR NEFES ALACAK”

Muharrem Erkek: “Biz bugün normalde Bursa’da olacaktık ama adaletsizlikler o kadar büyüyor ki… Adaletsizlikleri büyüttükleri için İstanbul Maltepe’ye, adalet mitingini yaptığımız meydana aldık 21 Mayıs mitingimizi. Mitinglerimiz devam edecek. Türkiye demokrasiyi kaybetti, adaleti kaybetti. Onun için ekonomik kriz derinleşiyor. Adaletin olmadığı yerde aş, iş olur mu hiç? Onun için ilk seçimden sonra ilk yapacağımız iş tüm adaletsizlikleri adaletle ortadan kaldırmak olacak ve göreceksiniz ülkemiz ilk seçimden sonra rahat bir nefes alacak.

“GELİYOR GELMEKTE OLAN”

Engin Altay: “Bu miting bir meydan okuma mitingi, baskılara boyun eğmeme mitingi. Toplumun, AK Parti iktidarında zarar gören bütün kesimlerinin dertleriyle dertlenilen ve bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı, miladı diyebiliriz. Geliyor gelmekte olan.”

“‘KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET’ SLOGANIYLA BURADALAR”

Mahmut Tanal: “Bu miting; hak, hukuk, adalet özlemiyle herkesin dört gözle beklediği İstanbul Maltepe mitingidir. Vatandaşlarımız, ‘kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet’ sloganıyla buradadırlar. (Vatandaşların ‘hak, hukuk, adalet’ sloganları üzerine) Bu sloganlar şunu gösteriyor: Türkiye’nin hak, hukuk, adalete; ekmek, su, hava kadar ihtiyacı var.”

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