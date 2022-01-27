CHP’den Bakan Karaismailoğlu’na ihale yanıtı

Bakan Karaismailoğlu'na canlı yayında cevap hakkını kullanmak isteyen ancak buna izin verilmediğini belirten CHP Mersin Milletvekili Mahir Başarır, söz konusu ihaleyle ilgili bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun canlı yayındaki ‘6 milyarlık peşkeş’ iddialarını yalanlamasına yanıt verdi.

Başarır, şu ifadeleri kullandı:

*Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Projesi Altyapı, Üstyapı ve Elektromekanik yapım işi ihalesi 03.04.2018 tarihinde açık ihale usulüyle yapılmıştır. Yapılan ihalenin yaklaşık maliyeti 3 milyar 198 milyon 743 bin liradır.

*En iyi teklifi AGA Enerji + İmaj Altyapı vermesine rağmen ihale Bayburt Grup'a verilmiştir ancak daha sonra ihale iptal edilmiştir.

*Daha sonra Bandırma-Yenişehir-Bursa-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı İhalesi ise 21.08.2020 tarihinde yapılmıştır. Sözleşme Kalyon İnşaat ile 01.10.2020 tarihinde 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 TL'ye imzalanmıştır.

*Sözleşmeden tam 8 gün sonra Resmi Gazete'de yayınlanan 2020 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerin (Y) Listesi'nde Kalyon İnşaat'a 9 milyar 449 milyon 995 bin 833 TL vergi istisnası uygulanmıştır.

*Sayıştay'ın 2020 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı raporuna bu ihalenin 21/b pazarlık usulünün gerekli şartlarının oluşmadan yapıldığı yansımıştır.

CANLI YAYINA BAĞLANMAK İSTEDİ

Başarır, Bakan Karaismailoğlu’nun katıldığı canlı yayına telefonla bağlanarak cevap hakkını kullanmak istediğini ancak buna izin verilmediğini de belirtti.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu yolsuzlukla ilgili belge göstermişti! Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt