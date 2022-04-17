CHP’den Bülent Arınç’ın sözleriyle ilgili açıklama

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın partisine “Milleti hitabet ile coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız” çıkışında bulunduğu sözleriyle ilgili konuştu. "Sayın Arınç bizim sokakta gördüğümüz havayı sezmiş olacak ki kendi partisini uyarıyor. Vatandaşın farkında olduğu konuyu dile getirmiş" diyen Özel, benzer sözleri dile getiren MHP'li Baki Ersoy'un istifasına da göndermede bulundu.

İlker KILIÇASLAN

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile birlikte partisinin Manisa il başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Partililer ile buluşma ziyaretinde CHP İl Başkanı Semih Balaban, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve ilçe başkanları da yer aldı.

Ziyarette öncelikli gündem konusu Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın katıldığı AKP Manisa İl Başkanlığının iftarında ekonomik krizle ilgili yaptığı, “Ekonomide bozukluklar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor, enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60’ı bulmuşsa milleti hitabet ile coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız” sözleri oldu.

ARINÇ ÜZERİNDEN MHP'YE GÖNDERME

CHP Grup başkanvekili Özgür Özel, yaptığı konuşmada Arınç üzerinden MHP'yi sert bir dille eleştirdi.

Arınç'ın bu sözleriyle MHP'de olması halinde MHP'den hemen ihraç edileceğini söyleyen CHP'li Özel şu ifadelere yer verdi:

*Sayın Arınç yıllardır siyaset yaptığımız, rekabet içinde olduğumuz ve temel meselelerde farklı düşündüğümüz birisi. Ama deneyimli bir siyasetçi. Kendisi Manisa siyasetinin sismografı gibidir. Yani bir deprem olacaksa onu önceden görür AKP'de.

*7 Haziran 2015'te AKP'nin çoğunluğunu kaybettiği seçimden önceki benzer beyanlarını hatırlıyoruz. Yine referandumda Manisa'da biz büyük bir başarı elde etmiştik. AKP'liler referandum da ‘Evet' çıkacağını söylerken sayın Arınç'ın o noktadaki Manisa'da gördüğü havaya ilişkin yaptığı tespitleri hatırlıyoruz.

*Bugün bunları söylediğine göre sayın Arınç bizim sokakta gördüğümüz havayı sezmiş olacak ki kendi partisini uyarıyor. Burada bir gerçeklik var. Türkiye'de çok büyük bir kriz var. Bu krizi inkar eden bir anlayış var.

*Örneğin Bülent Arınç AKP'nin mensubu değil de MHP'nin mensubu olsaydı onu MHP'den atarlardı. Çünkü aynı sözleri MHP'li bir milletvekili söyleyince onu partiden ihraç ettiler. MHP'nin Türkiye'nin ayağına nasıl bir pranga, Türkiye'deki yoksulların önünde nasıl bir takoz olduğunun bir numaralı göstergesi.

“MHP'Lİ CUMHUR İTTİFAKI AŞILMADAN TÜRKİYE'NİN HİÇBİR SORUNU AŞILMAZ”

Özgür Özel konuşmasının son kısmında, MHP'nin Türkiye'de ekonomik sorun olmak üzere yaşanan birçok sorunu görmezden geldiğini dile getirerek şunları söyledi;

*AKP Türkiye'de yoksulluk, açlık, sefalet çeken insanlar için bir adım atacak olsa Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP buna engel olacak. Bunu görüyoruz.

*Çünkü insanlar aç ama ‘Değilsiniz' diyor. Yoksul, işsiz değilsiniz diyor. Gençler mutsuz, değilsiniz diyor. Bunun tamamı Türkiye'nin önünde MHP destekli bir AKP tüm ihtiyaç sahibi grupların toplumun tüm sosyal kademelerinin karşısında en büyük engeldir, en büyük takozdur.

*MHP'li Cumhur İttifakı aşılmadan Türkiye'nin hiçbir sorunu aşılmaz. Bunu görmek lazım. Bülent Arınç bugün MHP'nin milletvekili olsaydı, onu partiden atacaklardı. Oysa ki Bülent Arınç, Recep Tayyip hükümetlerinin başbakan yardımcısıdır.

*AKP'nin en güçlü dönemlerini de gördü Manisa'da, bugünlerini de görüyor. Sokaktaki ve mutfaktaki yangın büyüktür. AKP'den kaçış en üst noktadadır.

*Seçimlerde Millet İttifakı Manisa'dan kimsenin hayal etmediği bir sonuç alacaktır. Türkiye'de kimsenin yakın yere koymadığı büyük bir seçim başarısını Millet İttifakı kazanacaktır.

“ARINÇ VATANDAŞIN FARKINDA OLDUĞU KONUYU DİLE GETİRMİŞ”

CHP Genel Başkanı Yardımcı Ahmet Akın ise ziyarette yaptığı konuşmada, Arınç'ın açıklamalarını değerlendirerek, Arınç'ın sözlerinin vatandaşın boş vaatlere ve algılara artık kanmadığını bir göstergesi olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Arınç’ın sözleriyle ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

*Vatandaşı boş vaatlerle, algılarla ve aldatmacalarla kandıramazsınız. Çünkü vatandaş evine girdiğinde buzdolabındaki tabloya bakıyor. Faturaları görüyor. Hayat pahalılığı ile karşı karşıya.

*Bu nedenle boş vaatler ve aldatmacalar Türkiye'yi bir yere götüremez. Geldiğimiz nokta toplumun tüm kesimi isyan ediyor. Artık AKP'li'de MHP'li de isyan ediyor. Çünkü ülkeyi freni patlamış bir kamyon gibi bırakmış durumdalar.

*Yönetemiyorlar ve Türkiye'yi savurmaya götürüyorlar. Herkes bunun çok iyi farkında. Onun için Sayın Arınç bunları dillendirmiş. Ortaya koydukları hiçbir plan ve program hedef tutmuyor.

*Hangi planı ortaya koysalar 20-30 yıl ötelemeye çalışıyorlar. Bu nedenle vatandaş her şeyin farkında. Sayın Arınç'ta vatandaşın farkında olduğu konuyu dile getirmiş.

MHP’DE BENZER SÖZLER İSTİFA GETİRMİŞTİ

Zamları ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirdiği için disipline sevk edilen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, önceki gün partisinden istifa etmişti.

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