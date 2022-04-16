CHP’den Erdoğan’a istifa çağrısı: Sözünün gereğini yapmasını bekliyoruz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Man Adası davalarının Yargıtay tarafından bozulmasına ilişkin, "Yargıtay, genel başkanımızın açıkladığı belgelerle ilgili hem ilgili bankanın hem de MASAK’ın yazılarına dikkat çekerek genel başkanımızın açıklamalarının olgusal temele dayandığını tescil etti" dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘İspat edildiği anda cumhurbaşkanlığını bırakırım’ sözlerini hatırlattı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Öztrak, daha önce tazminat kararına hükmedilen Man Adası davalarının Yargıtay tarafından bozulmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘İspatlanırsa cumhurbaşkanlığını bırakırım’ sözlerini hatırlattı ve istifa çağrısında bulundu. Öztrak, şu ifadeleri kullandı;

*Genel başkanımız bundan 4,5 yıl önce saray efradının yakınlarının vergi cenneti Man Adası'ndaki bir şirket üzerinden Türkiye'de vergi ödemeden gerçekleştirdikleri milyonlarca liralık para alışverişlerini belgelerle ortaya koymuştu.

*Bu belgelerin muhatabı, genel başkanımızın ortaya koyduğu belgelere ‘Bir tomar kağıt' dedi. Ardından da sarf ettiği, ‘İspat ettiğin anda cumhurbaşkanlığını bırakırım' sözleri hâlâ orta yerde duruyor.

*Yargıtay, genel başkanımızın açıkladığı belgelerle ilgili hem ilgili bankanın hem de MASAK'ın yazılarına dikkat çekerek genel başkanımızın açıklamalarının olgusal temele dayandığını tescil etti.

*Genel başkanımızın açıklamalarında kamu yararı bulunduğuna hükmetti. Şimdi ‘İspat ettiğin anda cumhurbaşkanlığını bırakırım' sözünün sahibinin, sözünün eri olmasını, sözünün gereğini yapmasını bekliyoruz.

EKMEK KUPONU TEPKİSİ

Öztrak, konuşmasında SÖZCÜ'nün de manşetinden duyurduğu Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi tarafından 126 bin dar gelirli aileye aylık 150 ekmeği 1 TL indirimli olarak, 2 lira 50 kuruş yerine 1 lira elli kuruşa satın alabilmelerini sağlayacak indirim kuponları dağıtılmasına da değindi. Öztrak, bu konuda şöyle konuştu:

“Son olarak belediyelerinde ucuz ekmek karnesi dağıtmaya başladılar. 2. Dünya Savaşı'nda dünya açlıktan kırılırken, ülkeyi savaşa sokmamak için direnen, o yoklukta ekmek karnesi dağıtmak zorunda kalan İsmet Paşa'yı yıllarca dillerine dolayanların belediyeleri, şimdi vatandaşa ekmek karnesi dağıtıyor. Saray, kınadığı her şeyle sınandı ve her defasında da kaybetti. Bugün bu ülekde savaş mı var? Hayır. Savaş Ukrayna'da. Ambargolar Rusya'ya uygulanıyor. Ama kıtlık ve ekmek karnesi Türkiye'de. Buna ‘Allahın sopası yok' denmez de ne denir?”

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