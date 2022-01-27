CHP’den Erdoğan’a: Sezen Aksu’da çark etti, yine çark edecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın “CHP’li belediyelerin engellendiği yalandır” açıklamasına örneklerle yanıt verdi. Torun, "Erdoğan’ın Sezen Aksu’ya yönelik tehdidinden çark ettiği gibi, belediyelerimize yönelik haksızlıkları da kabul etmesi yakındır" dedi.

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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın dün katıldığı televizyon programındaki, “CHP'li belediyelerin engellendiği yalandır, biz kimseyi engellemiyoruz” şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi.

Torun, şu açıklamalarda bulundu:

“ERDOĞAN'A DEĞİL PROMPTER'A CEVAP”

“Erdoğan dün yaptığı açıklamalarda yine ‘prompter'a yazılan kadar konuşmuş, gerçekleri saptırarak algı operasyonu yapmaya çalışmıştır. Bize de Erdoğan'a değil, ‘prompter'a cevap vermek düşmüştür.”

“Erdoğan'ın, belediyelerin genel bütçe gelirlerinden aldığı payların artmasını örnek vererek, kendini savunmaya çalışması acziyetin ürünüdür. Çünkü belediyelerin genel bütçeden aldığı paylar zaten yasal güvence altındadır. Belediyelere; nüfusları, yüzölçümleri ve gelişmişlik endeksleri gibi alanlardaki durumlarına göre genel bütçeden belli oranda pay aktarılmaktadır.

Bu Ak Parti iktidarlarından önce de bu şekilde olmuştur. 2019 seçimlerinden sonra, belediyelerin aldığı payların oranları artırılmamış, aynı kalmıştır. Genel bütçe gelirleri arttıkça, doğal olarak belediyelerin payları da artmıştır. Yani Erdoğan'ın ‘belediye gelirlerini artırdık' açıklaması koca bir yalandır. Erdoğan çok istese dahi tüm partilerden tüm belediyeleri kapsayan bu gelirleri kesmesi mümkün değildir.”

“PROJELERİ ONAYLAMADIĞINIZ MI YALAN?’

“Erdoğan algı oyunlarını bırakıp, şu sorulara cevap vermelidir: İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana büyükşehir belediyelerimizin 20 milyar TL tutarındaki 6 büyük projesinin finansmanını 1 yıldan fazla süredir onaylamadığınız mı yalan? Pandemide belediyelerimizin ekmek dağıtmasını dahi engellemeye çalışıp, 15 milyon liralık bağış hesaplarına el koyduğunuz mu yalan?”

“KAYNAKLARI KENDİ BELEDİYELERİNİZE AKTARDIĞINIZ MI YALAN?”

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yardımlarının yüzde 97'sinin kendi belediyelerinize aktardığınız mı yalan? Sadece Konya'daki belediyelerinize tüm muhalefet belediyelerinden daha fazla araç verdiğiniz mi yalan? Yetmezmiş gibi Bakanlıktan, Saray'a bile 5 araç aldığınız mı yalan?

Aynı bakanlığın milyonlarca liralık nakdi yardımlarını kendi belediyelerinize aktardığınız mı yalan? Belediyelerin bankası olan İLBANK kredilerinin tamamına yakınını kendi belediyelerinize verdiğiniz, biz ‘bu kredileri kimlere verdiniz' diye sorunca, ‘ticari sır' deyip yanıtlamadığınız mı yalan? Orman Genel Müdürlüğü araçlarının tamamını kendi belediyelerinize hibe ettiğiniz mi yalan?”

“SERİK Mİ, ŞIRNAK MI YALAN?”

“Sayın Ekrem İmamoğlu'na ‘elini arkadan bağladın' diye açtığınız soruşturma dahil bizim belediyelerimize tetikçi müfettişlerle baskı kurduğunuz ama Serik Belediyenizdeki 500 bin liralık rüşvete sessiz kaldığınız mı yalan? Yalova Belediye Başkanımızı mahkeme kararı olmadan görevden alıp, Şırnak'taki iki belediye başkanınız hakkında hapis cezası varken onları koruyup işlem yapmadığınız mı yalan?

Turizmi Teşvik Kanunu başta olmak üzere pek çok yasa ile belediyelerimizin yetki ve gelirlerini ellerinden aldığınız mı yalan? Büyükşehirleri kaybedince Ulaşım Koordinasyon Merkezlerinin üye yapısını değiştirip, çoğunluğu merkezi yönetime devrettiğiniz mi yalan? Partinizin yönettiği Türkiye Belediyeler Birliği'nin bütçesinin yarısından fazlası bizim belediyelerimizden kesilmesine rağmen, kaynaklarının tamamına yakınını kendi belediyelerinize aktardığınız mı yalan?”

“SEZEN AKSU'DA ÇARK ETTİ, YİNE ÇARK ETMESİ YAKINDIR”

“‘Prompterın dediği her zaman doğru değildir. Yalanı gerçek gibi söylemek, Cumhurbaşkanlığı makamına yakışmaz. Erdoğan'ın Sezen Aksu'ya yönelik tehdidinden çark ettiği gibi, belediyelerimize yönelik haksızlıkları da kabul etmesi yakındır.”

“İBB ELEŞTİRİSİ, SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ”

“Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyemizin karla mücadelesini itibarsızlaştırmaya çalışması da suçluluk psikolojisidir. İstanbul Havalimanı'nın çöküşünü, Marmaray'ın yolda kalışını, iktidarın sorumluluğundaki yolların felç oluşunu, Gaziantep başta olmak üzere kendi belediyelerindeki mağduriyetleri konuşamayan Erdoğan, beceriksizliklerini gizlemeye çalışmıştır. Ne yazık ki bu sorular da Erdoğan'a sorulamamıştır.”

“O TARİHTE AKOM YOKTU”

“Erdoğan ayrıca, kendi belediye başkanlığı döneminde kar olduğunda AKOM'dan tüm İstanbul'u takip ettiklerini söyleyerek yine baltayı taşa vurmuştur. Çünkü, Erdoğan'ın belediye başkanlığı görevi 1998 sonunda bitmiş, AKOM ise 12 Aralık 2000 tarihinde kurulmuştur.”

“ALLAH 2023’E KADAR 84 MİLYONUN YARDIMCISI OLSUN”

Açıklamasında, ‘Rabbim 2024’e kadar İstanbul halkının yardımcısı olsun’ ifadesini de kullanan Erdoğan’a şunu hatırlatıyoruz: Belediyemiz İstanbul halkının yanındadır. Allah 2023’e kadar 84 milyonun yardımcısı olsun çünkü iktidarınızın ömrü ilk seçime kadardır.”

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