CHP’den İrem Derici’nin Elazığ’daki konserinin iptal edilmesine tepki

Elazığ'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali'nde konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bazı siyasi parti ve STK’ların hedef göstermesi sonrasında sanatçı İrem Derici’nin sahnesinin iptal edilmesine tepki gösterdi. Erol, ”Bu ülkede herkes özgürce düşüncesini savunabilmeli, bu ülkede herkes özgürce inançlarını yaşayabilmeli” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ’ın önemli lezzetlerinden biri olan salçalı köfteyi tüm dünyaya duyurmak adına Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası tarafından bu sene 4’üncüsü düzenlenen ve üç gün sürecek olan Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali başladı.

Programa Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkan Vekili Nazif Bilginoğlu katıldı. Festivale Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın programa katılmaması dikkat çekti. Festival'de CHP'li vekil Gürsel Erol'un sahne yasaklamalarıyla ilgili yapmış olduğu konuşma gençlerden büyük alkış aldı.

“HERKES ÖZGÜRCE İNANÇLARINI YAŞAYABİLMELİ”

Festivale katılan gençlere yaşamlarının her alanında Cumhuriyetin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerin savunmaları gerektiğini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şöyle konuştu:

“Yaşamınızın her alanında devletinize olan bağlılıktan vatanınıza olan sadakatten asla vazgeçmeyin. Yaşamınızın her alanında 12 Eylül faşist rejimine de 28 Şubat faşist rejimine de karşı çıkın ve dik durun. İnsanların özgürlüklerine müdahale eden zihniyet bu sanatçımızın Elazığ'da sahneye çıkmasına ne yazık ki engel oldu. Bu ülkede herkes özgürce düşüncesini savunabilmeli, bu ülkede herkes özgürce inançlarını yaşayabilmeli.

Gençler siz Türkiye'nin geleceğisiniz, siz bu ülkenin umudunuz ve siz Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olarak Cumhuriyetin değerlerinin gerçek sahibi sizlersiniz ve sizlere diyorum ki yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet, yaşasın vatanımız, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk.”

Festival, sahnesi iptal edilen İrem Derici'nin yerine getirilen sanatçı Rafet El Roman konseri ile devam etti.

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