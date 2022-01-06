CHP’den işçi ve esnaf emeklilerine maaş zam oranının artması için kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, işçi ve esnaf emeklilerine maaş zam oranının artması ve dul - yetim aylıklarının asgari kişi başına 1500 lira olması için hazırladıkları yasa teklifini bugün TBMM’ye verdiklerini duyurdu.

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CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından TBMM’de düzenlediği basın toplantısında , işçi ve esnaf emeklilerine maaş zam oranının artması ve dul – yetim aylıklarının asgari kişi başına 1500 lira olması için hazırladıkları yasa teklifini bugün TBMM'ye verdiklerini belirtti.

CHP’DEN KANUN TEKLİFİ

Özkoç şu ifadeleri kullandı:

* Biz işçi ve esnaf emekçileri için yasa teklifimizi bugün TBMM’ye verdik. Bizim derdimiz işçi, esnaf, çiftçi, halkımız. Onların derdi Katar, Limak, 5’li çete, yandaşlar. Bu yılbaşında maaşlar en azından memur emeklisi kadar yani yüzde 30.95 oranında işçi emeklileri ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarının arttırılması için kanun teklifi verdik.

* Teklifte ayrıca emeklilerimizin yıllar önce AKP tarafından ellerinden alınan her yıl büyüme oranını yani refah payı hakkının geri verilmesi de yer alıyor. Yani işçimizin, esnafımızın, emeklimizin en ufak bir hakkı varsa CHP gece gündüz onu araştırıyor, onu buluyor ve kanun teklifi veriyor.

* AKP yandaşların ne kadar hakkı varsa, nasıl insanlardan daha fazla vergi alıp, yandaşlara aktarabiliriz onlarda onunu için gece yarılarına kadar uğraşıyorlar. İşte Türkiye’deki siyasi savaş tam da budur. Bir avuç yandaşla, millet için uğraşanların savaşı. Bu savaş Türkiye’nin geleceğidir. Biz dul ve yetim aylıklarının asgari kişi başına en az 1.500 lira olması için de teklifimizi verdik bu teklifin bir an önce çıkması için elimizden geleni yapacağız.

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