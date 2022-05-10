CHP’den Soylu’ya Nesin Vakfı sorusu

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması amacıyla verdiği soru önergesiyle, Nesin Vakfı’nın bloke edilen hesaplarını TBMM gündemine getirdi. Karabıyık, "Nesin Vakfı’nın hesaplarına bloke konulması işleminin bir cemaatin nüfuz kullanmasıyla gerçekleştirildiği iddiası doğru mudur?" diye sordu.

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Yaklaşık bir ay önce İstanbul Valiliği'nin, izinsiz bağış kampanyası yapıldığı gerekçesiyle Nesin Vakfı'nın banka hesaplarını bloke ettiğine, Nesin Vakfı'nın bloke edilen hesaplarında kendi öz varlıklarından elde ettiği gelirlerin de olduğuna dikkat çeken CHP'li vekilin Bakan Soylu'ya yönelttiği sorular şöyle:

1. Nesin Vakfı'nın bazı hesaplarına, izinsiz yardım kampanyası yapıldığı gerekçesi ile bloke konulmasının nedenleri nelerdir?

2. Nesin Vakfı, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca “bağış kabulüne yetkili” bir vakıf olarak değerlendirilmekte midir?

3. Nesin Vakfı, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca “bağış kabulüne yetkili” bir vakıf olarak değerlendirilmekte ise bu faaliyetleri söz konusu Kanunun kapsamı dışında değil midir?

4. Nesin Vakfı'nın bağış kabulünün dışında bir “yardım toplama” faaliyetinde bulunduğu iddiasının dayanağı nedir?

5. Nesin Vakfı'nın hangi bankalardaki hangi hesaplarına bloke konulmuştur. Bu işlem sırasında vakfın öz gelirlerinin bulunduğu hesaplar bu işlem dışında tutulmuş mudur?

6. Nesin Vakfı'nın hesaplarına bloke konulması işleminin bir cemaatin nüfuz kullanmasıyla gerçekleştirildiği iddiası doğru mudur?

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