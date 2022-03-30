CHP’den tüm belediyelere ‘Ramazan’ çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından tüm partili belediye başkanlıklarına Ramazan ayına ilişkin yazı gönderildi. Hayat pahalılığı ve gıda krizine dikkat çekilen yazıda, ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin Ramazan ayında artırılarak sürdürülmesi istendi. Yazıda, Ramazan ayı ihtiyaçlarına uygun sosyal politikalar belirlenmesinin ve toplumsal dayanışmanın örgütlenmesi adına kampanyalar başlatılmasının önemi vurgulandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından tüm belediyelere Ramazan ayında yürütülecek faaliyetlere ilişkin resmi yazı gönderildi. Yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

CHP'Lİ BELEDİYELER NEFES OLDU

“Ülkemiz, iktidarın yanlış politikalarının neden olduğu bir ekonomik buhran ve derin yoksullukla karşı karşıyadır. Türk Lirası'ndaki önlenemeyen değer kayıpları, yüksek enflasyon ve her geçen gün artan fiyatlar karşısında vatandaşlarımız, artık önünü göremez hale gelmiştir. 2022 Türkiye'sinde milletimiz, temel gıda ürünlerine erişebilmek için dahi uzun kuyruklara girmek zorunda kalmıştır. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, Türkiye'nin içine sokulduğu bu zorlu süreçte, vatandaşlarımıza nefes olmuştur, olmaya da devam etmektedir.

KARA KIŞ FONU

Son olarak, “Kara Kış Fonu” kapsamında verilen destekler, ülke genelinde, yaklaşık 5 milyon haneye ulaşmıştır. Covid-19 salgını, sel ve yangın afetlerinde halkımızın yanında olan belediyelerimiz, yine halkımızın yanında olmaya devam edecektir. Bu yıl, mübarek Ramazan ayını, gıda ürünlerinde tarihi zamların yaşandığı bir dönemde idrak ediyoruz.

Bu kapsamda; Sayın Genel Başkanımızın çağrısıyla, belediyelerimizin; sosyal yardımlarını Ramazan ayında artırarak sürdürmeleri, ihtiyaç sahiplerini gıda krizine karşı desteklemeleri ve Ramazan ayını huzur içinde geçirmelerine yardımcı olmaları, büyük önem arz etmektedir. Belediyelerimizin, mevcut sosyal yardımlarına; iftar/sahur desteklerini de ilave etmeleri, bunun yanında Ramazan ayı için ihtiyaçlara uygun sosyal politikalar belirlemeleri yerinde olacaktır. Ayrıca, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, imkânı olan vatandaşlarımızın ihtiyacı olanlara ulaşmasının sağlanması adına, bağış kampanyaları başlatılması da faydalı olacaktır.”

Torun, yazının sonunda, tüm imkânsızlıklara ve tüm baskılara rağmen vatandaşın yanında duran belediye başkanlarını tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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