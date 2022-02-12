CHP’den TYT ve AYT baraj puanının kaldırılmasına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, sınav barajının kaldırılmasına dair açıklamalarda bulundu. Gökçen, “Sınav barajının kaldırılması, Saray rejiminde gençlerin nasıl bir vasatlığa mahkum edildiğinin açık göstergesi. Bu politik ve popülist kararı veren YÖK’ü kaldıracağız. İktidarımızda üniversiteler demokratik, özerk ve nitelikli olacak" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, üniversite giriş sınavlarında baraj uygulamasının kaldırılması kararını eleştirdi.



TEK BİR GENCE BİLE SORMADAN…

Gökçen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dün ise yeni bir kararla üniversite giriş sınavında baraj uygulaması da kaldırıldı. Yine milyonlarca gencin yaşamını etkileyecek bir konuda bir tek gence sormadan bu karar alındı. Hangi gerekçeyle bu kararın alındığı açıklanmıyor. Biz açıklayalım. Artık daha fazla makyajlanamayan genç işsizliği rakamlarını bir süre daha az gösterebilmek için bu karar alındı. Saray'da oturup öğrencilere yolunacak kaz muamelesi yapanlar tarafından bu karar alındı. Bir avuç şirkete bütün kamu kaynaklarını aktarıp gençlere gelince verdikleri krediyi iki katıyla geri alanlar tarafından bu karar alındı.”

“YÖKÜ KALDIRACAĞIZ”

Gökçen, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Barajın kaldırılmasına dair bu karar, bu iktidar sürdükçe vasatlığın da hüküm süreceğinin açık göstergesidir. Hiçbir plan, hiçbir bilimsel gerekçe olmadan yükseköğretime dair kararların alınması, buradaki eğitimin dünyada hiçbir geçerliliğinin olmamasına sebep oluyor. Türkiye'nin milyonlarca genci, verdiği emeğin bir karşılığının olmasını istiyor.

Türkiye'nin milyonlarca genci, bilimsel, erişilebilir, demokratik ve nitelikli bir üniversite istiyor. Kimse kimseyi kandırmasın. İçi boş, kütüphanesi bile olmayan, sadece ‘üniversite' tabelası olan üniversiteler kapatılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında üniversitelerin son dönemde kontrolsüz açılan kontenjanlarını sınırlayacağız, teknoloji liselerini destekleyeceğiz.

Bilimsel, mali ve idari açıdan özerk bir üniversiteyi getireceğiz. Bilim üreten, akademik özgürlüklere sahip, rektörünü ve yönetici kadrosunu kendi bileşenleriyle seçen üniversiteler hedefliyoruz. Kararlarında hiçbir bilimsel gerekçe içermeyen, yalnızca iktidarın üniversiteleri partizanlaştırma aracı olan, bu politik ve popülist kararı veren YÖK'ü kaldıracağız” diye konuştu.

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